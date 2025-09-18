Detenido un hombre por tres conatos de incendio en Carballeda de Avia (Ourense) durante la ola de fuegos

Un vecino de 30 años es detenido como presunto autor de tres conatos de incendio en Carballeda de Avia (Ourense) Guardia Civil

La Guardia Civil de Ourense ha detenido a un hombre de 30 años como presunto autor de un delito continuado de incendio forestal. Además, tras un registro domiciliario, ha incautado un soplete y material informático, aún pendiente de análisis.

Al investigado, en el marco de la Operación 'Baquetas Ou', se le atribuyen tres conatos de incendio declarados el pasado día 18 de agosto en Santo Estevo (Carballeda de Avia, Ourense). Como consecuencia de estos fuegos resultaron afectadas 0,5 hectáreas y uno de ellos llegó a poner en grave riesgo a una vivienda habitada.

Según Europa Press, la investigación comenzó tres días antes, debido a un incendio forestal en la parroquia de Vilar de Condes. Este se propagó a varias parroquias de Carballeda de Avia, Melón, Beade, Avión, Ribadavia y Leiro y terminó afectando a 3.296,14 hectáreas, en base a las cifras de la Xunta.

En este contexto, los guardias civiles observaron que en la zona se fueron sucediendo diversos focos de incendio en distintos puntos, por lo que se dedujo la intencionalidad de los mismos. Con todo, el presunto autor de estos conatos no está vinculado al gran incendio simultáneo en el municipio.

Debido a la activa colaboración ciudadana y tras avanzar con las investigaciones, la Comandancia pudo constatar que un motorista se desplazaba por la zona ocasionando los incendios, que se iniciaron en el margen derecho de la calzada.