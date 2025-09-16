Vuelve el calor a Galicia: Aemet avisa de temperaturas de hasta 38ºC en estas zonas

Aunque el otoño asoma a la puerta, el verano todavía no ha terminado. Galicia comienza la segunda quincena de septiembre bajo la influencia de un anticiclón que se encargará de estabilizar la atmósfera, favoreciendo la advección de aire cálido desde el norte de África.

La segunda mitad de septiembre será más cálida y seca en gran parte de España, incluida Galicia. Tal y como avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas escalarán poco a poco hasta alcanzar los 38 grados en el sur de la región.

Máximas de hasta 38 grados

Semana de contrastes en lo meteorológico. Tras el paso de un frente atlántico, Galicia quedará bajo la influencia de un anticiclón que favorecerá la recuperación de valores térmicos estivales, justo antes de la llegada del otoño.

El mes de septiembre avanza y lo hace con un ambiente más cálido de lo habitual. Según las previsiones, la segunda quincena de septiembre estará marcada por temperaturas más altas de lo normal. De hecho, en Galicia se alcanzarán los 38 grados en el sur de la región.

Ourense vivirá una semana extraordinariamente cálida para la época del año. El calor se va a ir intensificando en los próximos días dejando valores de pleno verano y que podrían quedarse muy cerca de los 40 grados. En el litoral de Pontevedra también hará tiempo de playa, con máximas de 30 grados.

Predicción semanal:



🌡️De lunes a viernes: ambiente de pleno verano con temperaturas máximas extraordinariamente altas para esta época. Hoy y mañana probables chubascos en el nordeste peninsular.



Fin de semana: bajada notable de temperaturas con chubascos en el norte peninsular. pic.twitter.com/9LZifg4lL1 — AEMET (@AEMET_Esp) September 15, 2025

Una dorsal y el anticiclón bloquearán la llegada de lluvias desde el Atlántico, mientras que la masa de aire cálida procedente del norte de África elevará las temperaturas. Este ascenso térmico se acentuará y se prolongará, al menos, hasta el viernes.

Así, se esperan temperaturas máximas que se mantendrán en los 30 grados en las Rías Baixas y rozarán los 40 grados en Ourense. Por el momento, ni la Agencia Estatal de Meteorología ni MeteoGalicia han activado avisos por calor, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades como Canarias o Extremadura.

"Hasta el fin de semana, la estabilidad y el calor de pleno verano van a ser los protagonistas. Sin embargo, a partir del viernes la situación podría volver a cambiar: llegarían lluvias y un desplome térmico", avisa Eltiempo.es.

El portal meteorológico advierte que la retirada del anticiclón y la llegada de una vaguada atlántica traerían de vuelta los cambios. "A partir del viernes, pero sobre todo entre el sábado y el domingo, se espera un aumento de la inestabilidad. Tendríamos lluvias y chubascos en amplias regiones del país".

El sábado las precipitaciones, en forma de chubasco, afectarán sobre todo el noroeste: Galicia, el Cantábrico y meseta norte. El domingo las lluvias, que podrían ser más fuertes e ir acompañadas de tormentas, estarían repartidas por amplias zonas del territorio.