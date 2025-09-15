Rueda justifica ocupar vía pública para el antiguo chalé de Feijóo en Moaña: "Había motivos de seguridad"

Rueda, antes de comparecer ante los medios después del Consello David Cabezón / Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha justificado que el chalé de Feijóo en Moaña (Pontevedra) ocupase 90 metros cuadrados de vía pública. Cuando se edificó la vivienda, el ahora líder del PP era el jefe del Ejecutivo autonómico y, según ha señalado Rueda, se adoptó la decisión basándose en "motivos de seguridad".

Así se ha pronunciado después de que el digital Praza.gal publicase este lunes que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Pontevedra ha emitido una sentencia que da la razón al Concello de Moaña en un pleito con el actual propietario del chalé, construido en 2017, y le permite recuperar unos 90 metros cuadrados de vía pública.

Como recoge Europa Press, el fallo rechaza que el nuevo dueño pueda mantener el muro "excepcional" que cerraba el espacio al amparo de un decreto de 2007 que permite "a los expresidentes de la Xunta las medidas de seguridad que se consideren adecuadas".

Rueda ha sido preguntado sobre este caso y sobre cuántas veces se ha usado esta ventaja de dicho decreto, dato que ha afirmado desconocer. Pero sí ha justificado la decisión en sí, con independencia del fallo que ha trascendido.

"Acatar la sentencia"

Así, sobre la construcción del chalé ha argumentado que, en su momento "y amparándose en una normativa, se tomó una decisión basada en motivos de seguridad". "Cuando se tomó esa decisión, había motivos de seguridad que así lo aconsejaron", ha recalcado.

Y ha contrapuesto que, si ahora hay una sentencia que obliga a retirar ese beneficio, dado que con el nuevo propietario no concurren las circunstancias, hay que "acatarla".