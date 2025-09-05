Galicia, la comunidad con más superficie quemada en agosto: 143.628 hectáreas, según Copernicus

Vista del fuego, a 21 de agosto de 2025, en A Touza, Carballedo, Ourense, Galicia (España) Gustavo de la Paz - Europa Press

El 43% de la superficie quemada en agosto por incendios forestales en España está en Galicia. Son datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus a 31 de agosto, que señala un total de 143.628 hectáreas quemadas.

Copernicus sitúa así a Galicia como la comunidad con mayor superficie quemada en España en el último mes. En total, España ha registrado 336.345 hectáreas quemadas en agosto, lo que supone una cifra un 7% inferior a la estimación del 21 de agosto.

Como recoge Europa Press, así lo ha avanzado este viernes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso de los Diputados.

Los principales cambios afectan especialmente a aquellas comunidades autónomas que el día 21 de agosto, última información suministrada oficialmente por el Ministerio, seguían teniendo incendios forestales activos.

Por comunidad autónoma, la mayor superficie afectada se produce en Galicia, con 143.628 hectáreas, el 43% del total. Castilla y León se coloca en segunda posición, con 141.264 hectáreas, seguida de Extremadura, 41.525 hectáreas.

Estas tres comunidades aglutinan el 97% de la superficie afectada en el mes de agosto. Las 10.000 hectáreas restantes se distribuyen en el resto de las comunidades autónomas que han tenido algún episodio de incendios durante el pasado mes de agosto.

De esa cifra, 325.000 hectáreas corresponden a grandes incendios forestales, incendios de más de 500 hectáreas. Es decir, el 97% de la superficie afectada ha sido precisamente por estos grandes incendios forestales. La superficie arbolada afectada son 128.350 hectáreas, casi el 40% del total.

En el caso de la Red Natura 2000, la superficie quemada por los incendios forestales asciende a las 146.190 hectáreas, es decir, el 43% de la superficie quemada.

Una pérdida que va más allá de lo inmediato Sara Aagesen, Ministra de Transición Ecológica

Se han visto afectadas también áreas críticas para la supervivencia de más de 350 especies en peligro de extinción, vulnerables o en algún régimen de protección según el listado LESPRE. Se trata de especies como el urugallo, el oso pardo, el lince o la cigüeña negra.

"Nos enfrentamos a una pérdida que va más allá de lo inmediato. Los incendios tienen un efecto amplificador en otra de las grandes crisis que sufrimos, que es la crisis de la biodiversidad, un valor esencial. Un valor que también está sufriendo con crudeza esas zonas protegidas, ambientales, esas reservas de la biosfera", ha lamentado Aagesen.