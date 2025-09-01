El proyecto BATEAS de la Xunta impulsa la investigación sobre el cultivo de mejillón en las rías gallegas

Proyecto BATEAS liderado por la Xunta para ampliar el conocimiento sobre los condicionantes que afectan a la producción de mejillón en las rías gallegas Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia continúa el desarrollo del proyecto BATEAS. El objetivo es mejorar el conocimiento sobre el cultivo de mejillón en las rías gallegas.

A través del Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), se investigará sobre las condiciones ambientales que influyen en la productividad y buscar respuestas a los desafíos detectados por el sector, así como establecer un canal de comunicación entre 'bateeiros' y administración.

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura, y se complementa con otras iniciativas en marcha, como el proyecto APROMEX —centrado en la evaluación de la disponibilidad de mejilla— y el proyecto Capacitamex —orientado a la transferencia de conocimiento mediante talleres con los productores—.

Logros iniciativa BATEAS

Entre los logros alcanzados por la iniciativa BATEAS destaca la implantación de un sistema de recogida sistemática de información ambiental a través de una batea, en la ría de Arousa, equipada con sensores y que funciona como "batea centinela".

El desarrollo tecnológico se hace desde el Cetmar en Vigo, en colaboración con los propietarios de la batea, en la que se han instalado equipos de monitorización para hacer un seguimiento en tiempo real de parámetros como la temperatura o la salinidad del agua.

Por otra parte, se ha establecido un canal de comunicación bidireccional para facilitar el intercambio de información entre el sector y la administración, como informa Europa Press.

Así, a través de la red de contactos generada por los talleres Capacitamex, el Cetmar mantiene un diálogo constante con el sector y recoge información de primera mano sobre el estado de los cultivos, transmitiendo las necesidades y prioridades de los productores.