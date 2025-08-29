Yolanda Díaz pide en Ourense mejorar "ratios, coordinación y formación" e insiste en la "prevención"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con responsables del sector de la Economía Social, en la subdelegación del Gobierno en Ourense Rosa Veiga - Europa Press

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido este viernes en la necesidad de "cubrir ratios", "mejorar la coordinación" entre los distintos cuerpos y servicios de extinción, "mejorar su formación" e incidir en la prevención para luchar todo el año contra los incendios.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa tras un encuentro "productivo" y "útil" con representantes sindicales en la Subdelegación del Gobierno de Ourense. En esta reunión se ha abordado la situación del personal de extinción en el marco de la actual ola de incendios que sufre Galicia.

Díaz ha recalcado que "la prevención necesita estabilidad en el trabajo" y, tras recordar que "la legislación laboral está aplicable", ha señalado la necesidad de "personal de carácter indefinido" en España.

"Contratar en junio para la temporada de verano se tiene que acabar, la mejor prevención es la que apaga los fuegos en invierno", ha añadido. Europa Press ha informado, además, que la vicepresidenta ha subrayado que hay que "hacer una política diferente y trabajar en el rural, hacer de la prevención la actividad central".

También ha pedido "cumplimentar ratios" de personal "en materia de prevención y extinción" de incendios para abordar "de manera integral y completa" el conjunto del país. También ha señalado que cuerpos y servicios de extinción deben estar "coordinados entre sí" para enfrentar estas labores.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de "mejorar la formación" del personal de extinción de incendios porque "la formación salva vidas" y debe dispensarse con "la debida entrega y rigor". Por otro lado, ha recalcado que "el cambio climático no es una broma", razón por la que es necesario "trabajar en políticas agrarias" que "redefinan el territorio".

Díaz elude "riñas políticas"

Durante su discurso, Díaz ha incidido en que no participará en las "riñas políticas" entre partidos por la ola de incendios. Ha señalado que "ya habrá tiempo de depurar responsabilidades". "Sé que están las formaciones políticas en líos, pero no voy a entrar en ellos, a los ciudadanos las peleas entre partidos no les solucionan sus problemas", ha subrayado.

"Estamos viendo como casi son normales las quemas de incendios de más de 10.000 hectáreas calcinadas. No me dedico a peleas políticas, sino a lo que hay que hacer", ha reiterado, señalando que la "brutal" ola de incendios que asola el país debe servir para "poner un punto y aparte".