Los reyes visitarán las zonas afectadas por los incendios en Galicia el próximo jueves

Los Reyes Felipe VI y Letizia, durante una visita al concello de Burela el pasado 17 de junio. Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Este próximo jueves, 28 de agosto, los reyes realizarán una visita a las zonas afectadas en Galicia por la ola de incendios que ha dejado más de 88.000 hectáreas arrasadas desde hace dos semanas, principalmente en la provincia de Ourense, que continúa en el nivel 2 de emergencia.

Según informa Zarzuela, Felipe VI y Letizia se desplazarán a Galicia para conocer los daños sufridos y necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego. Con todo, la agenda prevista de los reyes todavía no precisa a qué lugares irán.

Además de Galicia, los reyes visitarán las otras dos comunidades autónomas afectadas por el fuego, Castilla y León y Extremadura. En la jornada del miércoles, se desplazarán al Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora) y al Parque de las Médulas (León). El viernes, viajarán a Extremadura.

Fondo de emergencia

Por su parte, la Fundación Reina Sofía ha activado un fondo de emergencia para contribuir a la recuperación medioambiental y social tras los incendios forestales registrados recientemente en distintas zonas de España.

Dotado inicialmente con 50.000 euros, este fondo se destinará principalmente a labores de reforestación en la provincia de Ourense, en una primera acción.

Las principales tareas a las que llegará la ayuda son la reforestación, atención a la fauna afectada y otras acciones de recuperación ecológica, con especial atención a aquellos daños que habitualmente no están cubiertos por seguros ni por los fondos de emergencia de las administraciones públicas.