Los bomberos encuentran restos óseos junto a un coche mientras trabajaban en un incendio en Vilariño de Conso (Ourense)

Un helicóptero de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza ha localizado unos restos óseos junto a un vehículo mientras trabajaban en la extinción de un incendio en Vilariño de Conso (Ourense).

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, los restos hallados en el monte del municipio ourensano estaban próximos al vehículo que coincide con el de un ourensano desaparecido hace algunos meses.

Los restos han sido trasladados para su análisis forense e identificación.

