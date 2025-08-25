Alfonso Rueda pide máxima vigilancia frente a los pirómanos: "Los incendios se investigan"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó hoy la parroquia de Mougás, en el municipio de Oia, para evaluar los efectos del incendio registrado en esta zona y extinguido en la noche del sábado, e insistió en la necesidad de mantener la alerta en toda Galicia, a pesar de que la situación más compleja de los últimos días se registró en Ourense.

"Lo cierto es que la mayoría de los anteriores fueron en la provincia de Ourense, pero nunca hay que bajar la guardia. La demostración es que aquí, a mucha distancia de otros incendios, también se están produciendo y hay que actuar", señaló.

En este sentido, destacó que la rápida y eficaz intervención de los medios de extinción evitó daños mayores. "Esto podría haber sido mucho peor, hablamos de miles de hectáreas, pero afortunadamente la presencia de muchos medios hizo posible evitar males mayores", subrayó.

El presidente avanzó que existen indicios de intencionalidad en este fuego: "Todo indica, tal y como me comunicó el responsable provincial, que había evidencias de intencionalidad, y por lo tanto los incendiarios siguen ahí".

En este punto, puso en valor la detención de un presunto incendiario en Arbo: "Respetando la presunción de inocencia, quiero animar y aplaudir las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, constatando que los incendios se investigan, que se persigue a los incendiarios y que se les detiene y pone a disposición judicial".

Rueda se refirió también a la situación en Ourense, donde "acabamos de conocer la estabilización del incendio de Chandrexa, y quedan por lo tanto dos incendios activos (Carballeda de Valdeorras y Avión) que esperamos que se controlen y extingan cuanto antes".

El jefe del Ejecutivo autonómico puso el foco en la prevención de riesgos derivados de los incendios una vez apagados: "Toca trabajar para evitar las escorrentías, que las cenizas comprometan los abastecimientos de agua, que los obstruyan y provoquen acumulaciones y desbordamientos. Todo esto hay que hacerlo colaborando con los Ayuntamientos y las Diputaciones, pidiendo ayuda a todos, incluido el Gobierno central".

En este sentido, agradeció la colaboración del Ejército y la actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desde el primer momento, y pidió que se mantenga y refuerce la presencia de medios militares en Galicia para ayudar en las tareas tanto de control de perímetros como de limpieza. “

Ahora que la situación está más calmada, pido que sigan llegando los medios solicitados, sobre todo con maquinaria para labores de limpieza y extinción”, apuntó, añadiendo que “hay que ponerse especialmente estrictos en los próximos meses con los trabajos preventivos”.

"Espero que la oposición sea constructiva"

En relación con las ayudas, el titular del Gobierno gallego confirmó la convocatoria de un Consello extraordinario este viernes en Ourense para aprobar un paquete de medidas dirigidas a las personas y sectores afectados: "Las ayudas se publicarán de manera inmediata y pondremos los sistemas necesarios para que se tramiten del modo más sencillo posible y lleguen cuanto antes".

Finalmente, reclamó responsabilidad y colaboración política. "Espero que la oposición sea constructiva en todo esto. No busquemos más tensión. Lo que Galicia necesita en este momento son propuestas y cooperación para superar esta situación", concluyó.