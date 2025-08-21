Los incendios arrasan Galicia con más de 88.000 hectáreas quemadas, principalmente en Ourense

La ola de incendios mantiene a Galicia en vilo y ya ha arrasado más de 88.000 hectáreas en menos de dos semanas. Así se desprende de los últimos datos proporcionados por la Consellería de Medio Rural que, sin embargo, solo actualiza la superficie afectada estimada en el Carballeda de Valdeorras-Casaio, a la espera de nuevos análisis de reconocimiento de los helicópteros de coordinación.

Toda la provincia de Ourense permanece en Situación 2, con el incendio de Larouco como el mayor de la historia de Galicia desde que hay registros. Este fuego activo desde el pasado miércoles 13 de agosto ha arrasado 30.000 hectáreas en Larouco, Quiroga, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras.

El segundo más grande de la historia también forma parte de esta terrible ola: es el de Chandrexa de Queixa y Vilariño, con 19.000 hectáreas afectadas. Este fuego es el resultado de la unión de otros tres iniciados entre el 8 y el 14 de agosto y también afecta a los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza.

También forma parte de esta ola de incendios el tercero más grande, resultado de la unión de dos originados en Oímbra y Xinzo de Limia. Con más de 17.000 hectáreas quemadas, este incendio también ha afectado a los concellos de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza.

La provincia de Ourense tiene activos más fuegos: A Mezquita, con 10.000 hectáreas quemadas; Carballeda de Avia y Beade, que afecta a 4.000 hectáreas; y el de Carballeda de Valdeorras, que sube respecto al balance del miércoles por la noche y alcanza las 2.600 hectáreas.

Varios incendios controlados o estabilizados

Galicia tiene actualmente varios incendios estabilizados en Maceda, donde se unieron dos fuegos que suman 3.500 hectáreas; en Riós, con 20 hectáreas; en Montederramo, donde han ardido 120; y tres en Vilardevós, uno de 100 hectáreas y otro dos de 600. Los fuegos de O Saviñao (60 hectáreas) y Agolada (400 hectáreas) están controlados.