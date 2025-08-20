Ofrecido por:
La impactante imagen que muestra la tragedia de los incendios en Galicia
El sistema europeo Copernicus registra casi 155.000 hectáreas quemadas en Galicia en agosto
Los incendios forestales asolan la provincia de Ourense. Los vecinos viven de primera mano la tragedia, lamentando la falta de efectivos y observando cómo el humo y el fuego devoran sus montes y aldeas.
La magnitud de la catástrofe es tal, que el Sistema de Información de Incendios Forestales del programa europeo Copernicus calcula que han ardido 154.888 hectáreas en todo el mes de agosto en Galicia, 151.419 correspondientes a la provincia de Ourense.
Este sistema ha sobrevolado el cielo ourensano, captando una de las imágenes más impactantes del mes. En ella, se muestran varias llamas y densas columnas de humo cerca de la ciudad de Ourense.
Fuera de esta provincia, Copernicus registra 1.533 hectáreas quemadas en A Coruña, 1.326 hectáreas en Pontevedra y 610 hectáreas en Lugo.
¿Qué es el sistema Copernicus?
Copernicus es el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea. Según se explica en su página web, "mira a nuestro planeta y su medio ambiente para el máximo beneficio de toda la ciudadanía europea".
Así, este sistema europeo, coordinado y gestionado por la Comisión Europea, ofrece información basada en datos de observación por satélite e in situ. El objetivo de esta información es mejorar la calidad de vida de los y las europeas.
Consecuencias del humo y precauciones
Cabe recordar que el humo y la ceniza llegan a kilómetros del origen de las llamas y pueden resultar peligrosos para la salud de la ciudadanía. Por ello, es necesario tomar precauciones ante esta situación, especialmente en el caso de las personas más vulnerables.
La Dirección Xeral de Saúde Pública recomienda en las zonas más afectadas por la mala calidad del aire seguir los siguientes consejos:
- Limitar al máximo las estancias en el exterior y evitar realizar actividad física al aire libre
- Si se necesita salir al exterior, usar mascarillas mínimo FFP2 ya que, aunque no evitan el paso de los gases y de las partículas de menor tamaño, sí retienen las más grandes. Si es posible, usar gafas para proteger los ojos de irritaciones oculares
- Permanecer dentro de casa, mantener el aire interior tan limpio como sea posible y cerrar puertas y ventanas
- Usar aire acondicionado si se tiene, preferiblemente con filtros de alta eficiencia que permitan captar las partículas finas del humo. Si el sistema cuenta con una entrada de aire fresco, se debe colocar en modo recirculación o cerrar el regulador de toma de aire exterior. Una buena medida para mantener limpio el aire de casa es la utilización de un purificador de aire portátil
- No utilizar elementos que puedan incrementar la contaminación del aire en interiores, como velas, y evitar fumar
- A la hora de limpiar la ceniza es importante extremar las precauciones. Se recomienda usar mascarilla, guantes, ropa de manga larga, pantalones largos, zapatos y calcetines para proteger la piel, así como gafas para proteger los ojos
- En caso de contacto con las cenizas, lavar las zonas expuestas de la piel, los ojos o la boca lo antes posible
- Estar atento a los mensajes de emergencias sobre las medidas adicionales de seguridad