La impactante imagen que muestra la tragedia de los incendios en Galicia

Imagen de los incendios forestales de Ourense tomada por el sistema de vigilancia satelital de la UE Unión Europea, imágenes de Sentinel-X de Copernicus

Los incendios forestales asolan la provincia de Ourense. Los vecinos viven de primera mano la tragedia, lamentando la falta de efectivos y observando cómo el humo y el fuego devoran sus montes y aldeas.

La magnitud de la catástrofe es tal, que el Sistema de Información de Incendios Forestales del programa europeo Copernicus calcula que han ardido 154.888 hectáreas en todo el mes de agosto en Galicia, 151.419 correspondientes a la provincia de Ourense.

Este sistema ha sobrevolado el cielo ourensano, captando una de las imágenes más impactantes del mes. En ella, se muestran varias llamas y densas columnas de humo cerca de la ciudad de Ourense.

Fuera de esta provincia, Copernicus registra 1.533 hectáreas quemadas en A Coruña, 1.326 hectáreas en Pontevedra y 610 hectáreas en Lugo.

¿Qué es el sistema Copernicus?

Copernicus es el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea. Según se explica en su página web, "mira a nuestro planeta y su medio ambiente para el máximo beneficio de toda la ciudadanía europea".

Así, este sistema europeo, coordinado y gestionado por la Comisión Europea, ofrece información basada en datos de observación por satélite e in situ. El objetivo de esta información es mejorar la calidad de vida de los y las europeas.

Consecuencias del humo y precauciones

Cabe recordar que el humo y la ceniza llegan a kilómetros del origen de las llamas y pueden resultar peligrosos para la salud de la ciudadanía. Por ello, es necesario tomar precauciones ante esta situación, especialmente en el caso de las personas más vulnerables.

La Dirección Xeral de Saúde Pública recomienda en las zonas más afectadas por la mala calidad del aire seguir los siguientes consejos: