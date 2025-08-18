Una vecina de Laza (Ourense) denuncia la falta de efectivos en los incendios: "Nos está rodeando el fuego"

En los últimos días las redes sociales se han llenado de vídeos mostrando el horror y el miedo que asola los montes de Galicia: incendios forestales que ponen en jaque los terrenos y las viviendas de vecinos que luchan con sus propias manos para apagar el fuego, ante la falta de efectivos y medios necesarios para acabar con esta ola de incendios que ha arrasado casi 63.000 hectáreas.

El fuego sigue imparable, siendo Ourense, con diferencia, la provincia más afectada, todavía en situación 2 de emergencia: los fuegos de Chandrexa de Queixa, Larouco y Oímbra son los más grandes desde que hay registros en Galicia, y junto al de A Mezquita, superan las 54.000 hectáreas calcinadas.

Los vecinos no pueden más

Con un vídeo con imágenes desoladoras de la aldea de Retorta, en Laza (Ourense), una vecina expresa el hartazgo y la indignación ante la falta de medios y efectivos que ayuden a frenar el fuego que se acerca a la localidad.

"Es una vergüenza. Nos está rodeando el fuego por todos los lados de la aldea y no hay nadie, ni un p* efectivo que venga a apagarlo hasta que salgamos ardiendo", se le escucha decir mientras muestra una lengua de fuego próxima a las viviendas.

El fuego no da tregua y el humo cubre todo a su paso. La situación es insostenible. Vecinos, visiblemente superados por la angustia, se ven obligados a luchar por sus propias viviendas con los pocos medios que tienen a su alcance.

La desesperación crece ante la lentitud o ausencia de respuesta por parte de las autoridades.

Uno de los factores que contribuye a la rápida expansión del fuego es la escasa limpieza de montes. La acumulación de maleza y ramas secas actúa como el combustible perfecto para las llamas, que avanzan sin control. Esta falta de mantenimiento no solo facilita la propagación del fuego, sino que también dificulta la labor de los equipos de emergencia.

La provincia de Ourense permanece en nivel 2 de alerta, pero las brigadas antiincendios, pese a su gran trabajo y valentía, no son suficientes para acabar con esta ola de incendios. La falta de medios, una vez más, vuelve a ser patente e, incluso, algunos trabajadores han resultado heridos con quemaduras de tercer grado y un alto porcentaje de su cuerpo quemado.

La impotencia es generalizada. Los vecinos de Retorta, como los de tantas zonas del rural de Galicia, se sienten solos, abandonados ante esta situación que se repite cada verano, esta vez con mayor intensidad.

Así, la gente intenta apagar los incendios con lo que puede para evitar que las llamas arrasen sus viviendas. En medio de esta situación desoladora, la llamada es clara: prevención, recursos y más apoyo de las instituciones.