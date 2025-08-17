El incendio de Chandrexa (Ourense).

Regresan a la residencia de Chandrexa (Ourense) los 25 grandes dependientes evacuados por el incendio

El resto de usuarios habían permanecido desde el miércoles en el interior del complejo, de titularidad municipal

Un total de 25 grandes dependientes que viven en la residencia municipal de Chandrexa de Queixa (Ourense) volvieron al centro tras ser evacuados este miércoles por precaución ante el incendio.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de Política Social, que han explicado que la residencia en cuestión tiene 70 usuarios, pero el resto siguió en el centro, siempre pendientes de la evolución de los incendios.

De esta forma, los 25 grandes dependientes volvieron al mediodía de este domingo al centro de Chandrexa.

El incendio de Chandrexa de Queixa es ya el de mayor superficie afectada de la historia de Galicia desde que hay datos recogidos. Se han unido, además, varios focos ante el avance de las llamas.

Residencia de A Rúa

Por su parte, los 120 ancianos desalojados de la residencia de A Rúa, que fueron trasladados a de Vilamartín de Valdeorras, pudieron volver este domingo a su centro.