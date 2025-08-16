Declarado un incendio en Rante, en San Cibrao das Viñas (Ourense) con varios focos próximos a viviendas

Se ha declarado un incendio en Rante, en San Cibrao das Viñas (Ourense), una zona residencial con varios focos próximos a las viviendas. El fuego comenzó sobre las 14:30 y parece tener su origen en uno de los márgenes de la autovía A-52.

La alcaldesa de San Cibrao, Marta Novoa, consultada por Europa Press, ha explicado que hay varios focos, uno de ellos controlado, otro en proceso y el último "descontrolado".

Aunque por el momento "no hay riesgo para la población ni para el polígono de Barreiros", ubicado en las proximidades, el fuego está "al lado de las viviendas, llegando incluso hasta los cierres".

Los vecinos de la zona se encuentran colaborando como voluntarios con los equipos de extinción.