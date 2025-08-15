Alerta SMS en Ourense: "eviten desplazamientos innecesarios y permanezcan en sus viviendas"

La plataforma de emergencias autonómica (AXEGA) ha enviado esta mañana un mensaje de alerta a los móviles de los ciudadanos ourensanos ante el avance del incendio forestal en la comarca. El SMS instaba a "evitar cualquier desplazamiento innecesario y permanecer en su vivienda" y, si se encontraban en el exterior sin refugio, "alejarse de los lugares afectados". También aconsejaba seguir las indicaciones de los servicios de emergencia e informarse "a través de las fuentes oficiales".

Este envío se produce en un contexto en el que, según el 112 Galicia, habrá "un empeoramiento de las condiciones en las próximas horas".

La situación en la provincia de Ourense continúa siendo crítica debido a la "Situación 2" declarada por riesgo extremo. La ola de incendios sigue activa y ha dejado al menos 32.000 hectáreas afectadas en Galicia.