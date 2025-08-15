Alerta SMS en Cualedro (Ourense): Eviten desplazamientos innecesario y permanezcan en sus viviendas

Alerta SMS en Cualedro (Ourense): "Eviten desplazamientos innecesario y permanezcan en sus viviendas" Cedida / EP

Alerta SMS en Ourense: "eviten desplazamientos innecesarios y permanezcan en sus viviendas"

La ola de incendios sigue activa y ha dejado al menos 32.000 hectáreas afectadas en Galicia

La plataforma de emergencias autonómica (AXEGA) ha enviado esta mañana un mensaje de alerta a los móviles de los ciudadanos ourensanos ante el avance del incendio forestal en la comarca. El SMS instaba a "evitar cualquier desplazamiento innecesario y permanecer en su vivienda" y, si se encontraban en el exterior sin refugio, "alejarse de los lugares afectados". También aconsejaba seguir las indicaciones de los servicios de emergencia e informarse "a través de las fuentes oficiales".

Samuel, vecino de A Caridade (Cualedro) delante de su casa destruída por el fuego, igual que propiedades de sus vecinos Dosinda y José Antonio

Este envío se produce en un contexto en el que, según el 112 Galicia, habrá "un empeoramiento de las condiciones en las próximas horas".

La situación en la provincia de Ourense continúa siendo crítica debido a la "Situación 2" declarada por riesgo extremo. La ola de incendios sigue activa y ha dejado al menos 32.000 hectáreas afectadas en Galicia.