Reabierta la A-52 tras estar interrumpida la circulación entre Xinzo y Benavente, en Ourense

La autovía A-52, que une Galicia con Castilla y León, vuelve a estar abierta tras estar la circulación interrumpida desde Xinzo a Benavente por la oleada de incendios sin control que afecta a la provincia de Ourense.

La Guardia Civil hizo un llamamiento a la sociedad para ser responsable ya que hubo más de 1.000 vehículos retenidos a causa del corte en la circulación.

Esta autovía también está reabierta entre Verín y Trasmirás, en ambos sentidos.

Renfe, por su parte, ha suspendido la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a las consecuencias derivadas de los incendios forestales que, especialmente en las últimas jornadas, azotan la provincia de Ourense.