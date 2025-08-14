Las perspectivas ante los incendios no son optimistas, según Rueda: "Daremos con los culpables"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reconocido que las perspectivas para las próximas horas y días de cara a controlar y extinguir los incendios que asolan la provincia de Ourense "siguen sin ser optimistas" El titular del Gobierno gallego, además, señaló que se está investigando la autoría de los fuegos: "Daremos con los culpables"

Rueda ha vuelto a agradecer la labor de los profesionales que participan en las labores de extinción y ha explicado que la situación es "muy cambiante" debido a las circunstancias meteorológicas, con vientos que "hacen que el incendio evolucione de manera repentina hacia otros lugares" y "comprometiendo sitios que parecían tranquilos".

Esta misma mañana ha habido "muchas dificultades" por el humo para que operaran los más de 30 medios aéreos que trabajan en la zona en un operativo en el que participan, según el presidente de la Xunta "casi 1.000 personas". También ha puesto en valor y ha agradecido el envío de dos aviones FOCA desde Francia.

Rueda ha pedido que, aunque lleguen medios de otros lugares, no se retiren los que ya están operando. El presidente de la Xunta ha aprovechado para hacer un llamamiento a la coordinación, puesto que se necesitan "más medios", según señaló en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press en Verín.

Investigan el origen de los incendios

Un equipo de investigación de la Guardia Civil trabaja sobre el terreno para investigar la autoría de los incendios junto a la unidad adscrita de la Policía Autonómica y las brigadas especializadas de la Xunta para este fin. En los últimos días, se ha identificado a varios incendiarios en Ribeira, Ourense o Muxía.

Rueda ha advertido "a los incendiarios" de que se están realizando investigaciones y que harán "todo lo posible para dar con los culpables". "Se está investigando la autoría", ha insistido el presidente de la Xunta, que ha explicado que "la inmensa mayoría de la actividad incendiaria" es provocada por personas que ya están "persiguiendo" para ponerlos "a disposición de la justicia".

El titular del Gobierno gallego también ha hecho referencia a la diferencia entre los incendios de este 2025 y los de 2022, ya que "aquello había sido muy concentrado y en muy pocos días", mientras que ahora todavía "queda mucho por delante y las condiciones no van a ser sencillas". Respecto a esto, ha defendido que el dispositivo de la Xunta es "el mejor" tras años enfrentándose a grandes fuegos.

Así, ha puesto en valor las propiedades que se preservan en incendios como los de la provincia de Ourense, donde se han producido varios desalojos y confinamientos para proteger a la población: "No tendría ningún sentido decir que somos autosuficientes frente a una situación complicadísima. A veces hay quien pone en duda, sobre todo en años como el 2023 y 2024, con muy poca actividad incendiaria, donde el dispositivo se mantenía. Para una situación como la de hoy, se demuestra que la inversión es importante".

Preguntado sobre si cree que puede haber una trama coordinada, después de ayer Feijóo volviese a calificar los hechos como "terrorismo incendiario", el presidente de la Xunta ha dicho no saberlo, insistiendo en que "le corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las brigadas especializadas de la Xunta" investigar las causas de los incendios y ponerlos a disposición de la justicia.

Rueda ha pedido a la justicia que sea "inflexible y muy estricta" en un momento en el que "si hay indicios sólidos de que alguien ha podido quemar esto", aunque "hay que demostrarlo". "Si hay tramas o no hay tramas, yo tengo mis propias teorías, pero las teorías valen de poco, lo que importa es lo que determina la justicia", ha aseverado el presidente de la Xunta.

El perfil del incendiario: pertenece al rural y conoce el monte

La Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia ha mostrado su preocupación por la cantidad de incendios que asolan la comunidad gallega y refuerza la "respuesta efectiva" y actúa con "rigor, investiga cada caso y adopta las medidas cautelares oportunas" en cada caso. El objetivo, señala la fiscal delegada de Medio Ambiente de Galicia, Carmen Eiró es "reforzar la respuesta efectiva frente a esta amenaza recurrente".

El Ministerio Fiscal asegura a través de un comunicado que realiza una "intervención decidida y coordinada" con la Xunta, las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil, unidades especializadas, como la UIFO (Unidad de Investigación de Incendios Forestales) y en permanente diálogo con los fiscales especialistas de cada provincia.

El Ministerio Fiscal se ocupa de los incendios en los que pueden haber sido provocados por un presunto autor y, cuando hay diferente indicios que apuntan a ello, la Fiscalía activa los diferentes mecanismos para evaluar la peligrosidad mediante un examen forense y decretar, si es necesario, el ingreso provisional en prisión para poder recabar pruebas del delito y evitar la reincidencia.

"No existe una motivación única" del incendiario, según la fiscal delegada de Medio Ambiente de Galicia, que incide en que el perfil suele contemplar dos características "clave": pertenece al entrono rural y conoce "sobradamente" el monte.