Monterrei (Ourense) sufre nuevos confinamientos por los incendios forestales

El 112 Galicia ha informado de que el núcleo de población de Estevesiños, en Monterrei, tuvo que volver a ser confinado ante la oleada de incendios que asola la provincia ourensana.

Asimismo, siguen confinados desde el mediodía de este jueves los 122 vecinos de las Casas dos Montes, en Oímbra, y los 140 de Madanela, en Monterrei.

Además, las 40 personas que tuvieron que ser desalojadas en la parroquia de A Bouza, en Viana do Bolo, pudieron regresar a sus viviendas.

Cortes en la circulación

La difícil situación que se vive en la Comunidad gallega también provoca cortes en el tráfico ferroviario y en la circulación por carretera.

De esta forma, la conexión de tren entre Galicia y Madrid sigue interrumpida y por carretera la A-52 y la N-525 están cortadas en varios tramos de su recorrido, sobre todo en el ayuntamiento de A Gudiña.

Otras carreteras como la OU-533 o la OU-636 también sufrieron afectaciones en algunos puntos.

Heridos un brigadista y dos bomberos portugueses

El 112 Galicia también detalló que dos bomberos portugueses sufrieron un golpe de calor y un brigadista resultó herido tras sufrir quemaduras en una mano en Casas dos Montes, en Oímbra.