Rueda aplaude el interés del Rey por los incendios de Galicia: "Agradecido por su llamada"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha agradecido al Rey su llamada telefónica interesándose por la situación de los incendios en Galicia,

"Agradecido por la llamada de Su Majestad El Rey para interesarse por la situación de los incendios en Galicia. Los equipos siguen trabajando duramente para extinguir los fuegos cuanto antes", ha señalado el presidente gallego en un mensaje que ha publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Previamente, en una rueda de prensa, Rueda ha evaluado el actual estado de los incendios en Galicia como una "situación complicada", en la que existen diversos fuegos activos en toda la comunidad. En Ourense, en concreto, se mantiene el nivel 2 de emergencia en toda la comunidad.