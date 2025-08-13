Renfe suspende definitivamente la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid por los incendios

Estación Vialia Vigo, pasajeros de Renfe reclaman soluciones ante las cancelaciones debido a los incendios de Ourense Treintayseis

Renfe ha confirmado definitivamente la suspensión de los trenes de la línea Galicia-Madrid para este miércoles. La "mala evolución" del incendio que afecta a la infraestructura ferroviaria ha obligado a la compañía a tomar esta decisión.

La línea de alta velocidad entre Vilavella y Porta de Galicia, en Ourense, fue interrumpida pasadas las 15:30 horas debido a "un incendio próximo a la infraestructura".

Esta situación provocó que aquellos trenes con origen en Galicia finalizaran su trayecto en Ourense. Por su parte, los originados en Madrid rematarían su viaje en Zamora.

🔴 ACTUALIZACIÓN 20:45



Debido a la evolución del incendio, queda definitivamente suspendida por hoy la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid — InfoRenfe (@Inforenfe) August 13, 2025

La interrupción de la línea provocó incertidumbre en las estaciones de tren gallegas, con muchos viajeros esperando a la suspensión definitiva para tomar una decisión sobre su viaje.

Una decisión que ha llegado a las 20:45 horas. Con suerte para aquellos que no quieran pagar una noche de hotel a mayores, el transporte por carretera a través de la A-52 y de la N-525 lleva restablecido desde media tarde.

❗️Información importante: Ante la evolución del incendio se acuerda la suspensión para todo el día del tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid.



🚉 La estaciones de Galicia y Madrid Chamartín permanecerán abiertas toda la noche para acoger a quienes no hayan podido viajar. https://t.co/j3iBTXtWfE — INFOAdif (@InfoAdif) August 13, 2025

De todas maneras, Adif ha informado que las estaciones de Galicia y Madrid Chamartín permanecerán abiertas toda la noche para acoger a quienes no hayan podido viajar. Aun así, muchos pasajeros recuerdan que no hay plazas disponibles de tren para los próximos días en trayectos como el de Vigo a Madrid.