Renfe suspende definitivamente la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid por los incendios

Adif ha informado que las estaciones de tren de Galicia estarán abiertas durante la noche para acoger a quien no haya podido viajar

Más información: Incendios en Galicia, en directo: el fuego arrasa miles de hectáreas en Ourense y obliga de nuevo a interrumpir trenes

Renfe ha confirmado definitivamente la suspensión de los trenes de la línea Galicia-Madrid para este miércoles. La "mala evolución" del incendio que afecta a la infraestructura ferroviaria ha obligado a la compañía a tomar esta decisión.

La línea de alta velocidad entre Vilavella y Porta de Galicia, en Ourense, fue interrumpida pasadas las 15:30 horas debido a "un incendio próximo a la infraestructura".

Esta situación provocó que aquellos trenes con origen en Galicia finalizaran su trayecto en Ourense. Por su parte, los originados en Madrid rematarían su viaje en Zamora.

La interrupción de la línea provocó incertidumbre en las estaciones de tren gallegas, con muchos viajeros esperando a la suspensión definitiva para tomar una decisión sobre su viaje.

Una decisión que ha llegado a las 20:45 horas. Con suerte para aquellos que no quieran pagar una noche de hotel a mayores, el transporte por carretera a través de la A-52 y de la N-525 lleva restablecido desde media tarde.

De todas maneras, Adif ha informado que las estaciones de Galicia y Madrid Chamartín permanecerán abiertas toda la noche para acoger a quienes no hayan podido viajar. Aun así, muchos pasajeros recuerdan que no hay plazas disponibles de tren para los próximos días en trayectos como el de Vigo a Madrid.