Reactivado el primer incendio de Maceda (Ourense), donde el fuego calcinó un coche de la Xunta

Ganadero propietario de algo más de cien vacas en Teixeira, intenta sofocar el fuego en uno de los refugios de los animales, a 10 de agosto de 2025, en Maceda, Ourense, Galicia (España) Rosa Veiga - Europa Press

El primero de los incendios del municipio de Maceda (Ourense), en la parroquia de Castro de Escuadro, se ha reactivado tras quemar una dimensión estimada de 450 hectáreas.

Así se lo ha informado a Europa Press, la alcaldesa de Maceda, Uxía Oviedo, que ha añadido que actualmente evalúan la situación por si fuera necesario realizar desalojos en el núcleo de A Teixeira, como ya sucedió durante el fin de semana.

Este fuego, iniciado en la noche del sábado, había sido estabilizado al día siguiente. Al fuego de Castro de Escuadro se sumó a las 03:13 horas de la madrugada de este martes otro en la parroquia de Santiso, que afecta una superficie de 500 hectáreas.

Este segundo obligó a activar la Situación 2 por riesgo para viviendas en los lugares de Calveliño do Monte y Santiso. En consecuencia, llevó a desalojar a unos cuatro vecinos en Calveliño do Monte, en donde se hizo un contrafuego para asegurar la aldea.

"Está descontrolado todo"

"La situación está bastante crítica porque está descontrolado todo", explica la regidora, que lo contextualiza en el marco de la ola de incendios que vive actualmente Ourense, donde se ha decretado el nivel 2 de emergencia a nivel provincial.

En la mañana del martes, el fuego calcinó un coche de la Xunta, en el que previamente se había desplazado la regidora junto a personal autonómico. En ese momento, brigadistas estaban haciendo un contrafuego y el aire trasladó el fuego al otro lado de la carretera, donde se encontraba el coche, relata Oviedo.

Con todo, no hubo heridos por el accidente. Junto a la alcaldesa, estaban en el lugar un agente forestal, dos motobombas y dos brigadas.