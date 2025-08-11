Rueda reitera que "sin planificación ni recursos" Galicia no puede acoger más menores migrantes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reiterado este lunes que, “sin una planificación temporal y sin los recursos económicos suficientes”, el Gobierno gallego “no tiene capacidad para acoger más menores migrantes”.

Lo ha manifestado en un acto en Cangas (Pontevedra), al ser preguntado por el inicio del reparto entre comunidades de los menores llegados recientemente a Canarias. Según ha señalado, la Xunta no ha recibido ninguna notificación oficial sobre dicho reparto y entiende que los primeros traslados no tendrán como destino Galicia.

Rueda ha criticado de nuevo al Gobierno central, al que acusa de “querer sacarse un problema de encima” con un reparto “no objetivo”, ya que comunidades como Cataluña, “que sostiene políticamente” al Ejecutivo, no recibirán a ningún menor “porque no quiere acoger a ninguno”.

Asimismo, ha lamentado que no se haya tenido en cuenta la opinión de otras regiones y ha subrayado que Galicia “no tiene capacidad” para acoger a más de las más de 300 personas que ya están atendidas.

“Siempre hemos dicho que queríamos colaborar, pero de forma planificada”, ha recordado, aludiendo al recurso presentado contra el decreto del Gobierno. “No significa que no queramos atender a estos menores, sino que queremos hacerlo de forma organizada y en un número que podamos asumir, como ya hacemos”, ha añadido, evitando pronunciarse sobre las decisiones de otras comunidades.