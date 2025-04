El PSOE carga contra Miguel Lago por sus comentarios machistas y bromas sobre el gallego

💸 Con 833.772 € de todas e todos, Rueda paga na TVG a un presentador que se burla do galego e recréase con comentarios machistas.



O PP defiende un modelo de servizo público que insulta á nosa lingua e ás mulleres.



Non cos nosos cartos. Non na nosa televisión! #DefendeAGalega pic.twitter.com/hNiyOEYbVB