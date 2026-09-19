Controlado el incendio de Silleda (Pontevedra) tras calcinar unas 60 hectáreas

Buenas noticias desde Silleda (Pontevedra). El incendio forestal registrado en la parroquia de Oleiros ha quedado controlado desde las 16:52 horas de este sábado. Según ha informado la Consellería do Medio Rural, el fuego se inició a las 22:49 horas del jueves, tras calcinar una superficie de 60 hectáreas.

Para su extinción se ha movilizado hasta el momento un dispositivo formado por 18 agentes, 24 brigadas, 22 motobombas, tres palas, dos técnicos, tres aviones y tres helicópteros. Asimismo, la Consellería ha recordado que está a disposición de los ciudadanos el número de teléfono gratuito 085 para alertar en caso de detectar cualquier incendio forestal, además de la aplicación móvil ALume para notificar fuegos activos en Galicia.

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, explicó durante la mañana del viernes que los trabajadores de extinción se encontraban atacando "la cola del incendio" con brigadas y medios terrestres para tratar de controlar el fuego, al tiempo que se valora la incorporación de medios aéreos este viernes.

Fernández también señaló que el incendio afectaba a una zona forestal sin proximidad a ningún lugar habitado, "en una zona que no es la primera vez que arde", si bien desconoce las causas de inicio del fuego. Asimismo, la regidora explicó que el fuego se encontraba en el entorno del yacimiento de petroglifos de Chao de Petos, en el monte de Castro Montaz, por lo que "habrá que ver el nivel de afectación" a esta valiosa zona arqueológica.