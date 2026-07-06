Fallece un hombre en A Estrada (Pontevedra) tras ser rescatado de un río

Un hombre falleció este pasado sábado tras ser rescatado inconsciente de un río en A Estrada.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso ocurrió alrededor de las 19:30 horas en la senda fluvial que conduce al Xirimbao, cerca de la playa de Pontevea.

Fueron unos bañistas los que llevaron al hombre hasta la orilla, pero el desnivel y las dificultades del terreno impedían sacarlo de ahí. Finalmente, los sanitarios desplazados hasta el lugar sólo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el operativo intervinieron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil, el GES y el Servicio Municipal de Protección Civil de A Estrada y de Teo, así como policías locales de este municipio del estradense.