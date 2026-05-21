Dos personas trasladadas por inhalación de humo tras un incendio en Silleda (Pontevedra)
El fuego se había iniciado en un coche aparcado en el garaje de una vivienda y se extendió a un cobertizo anexo a la misma
Más actualidad: Detenido el hombre que intentó agredir a su expareja con un cuchillo en As Neves (Pontevedra)
Dos personas han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo después de que un incendio originado en un coche calcinase por completo un cobertizo con vehículos y herramientas en Lázara, en Silleda.
El suceso comenzó a las 19:15 horas, momento en el que el 112 Galicia tuvo constancia de lo ocurrido a través de la llamada de un particular que alertaba que el fuego se había iniciado en un coche aparcado en el garaje, en una vivienda situada en la calle PO-211, en la zona del O Castro.
Tras ello, los gestores de emergencias pasaron el aviso a los bomberos del Deza, así como a los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.
Al finalizar las tareas de extinción en el lugar, los bomberos indicaron que el fuego había afectado al cobertizo anexo a la vivienda, que ardió por completo, con varios vehículos y herramientas; según ha podido saber Europa Press.
Las dos personas afectadas fueron trasladadas por el personal sanitario del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital Clínico de Santiago.