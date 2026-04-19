Localizan en Vila de Cruces (Pontevedra) a un octogenario tras pasar la noche desaparecido

Un octogenario ha sido localizado con síntomas de hipotermia tras pasar la noche desaparecido en Vila de Cruces (Pontevedra).

Según ha informado el 112 Galicia, el hombre fue localizado cerca de su vivienda, en la parroquia de Camanzo, a primera hora de esta mañana por un voluntario de Protección Civil.

La familia fue la que dio el aviso a la central de emergencias tras verlo por última vez en la tarde del sábado y no conseguir localizarlo.

La Guardia Civil puso en marcha un operativo de búsqueda hasta la madrugada con la colaboración de Protección Civil. Fue un voluntario el que lo encontró pasadas las 09:00 horas con síntomas de hipotermia.

El hombre fue trasladado al Hospital Clínico de Santiago.