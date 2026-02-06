Forcarei (Pontevedra), el municipio gallego que acumuló más agua por metro cuadrado

Leonardo sigue dejando inestabilidad y lluvias generalizadas en Galicia. Este jueves, era el municipio pontevedrés de Forcarei el que acumulaba un mayor número de litros por metro cuadrado: Concretamente, 84,7 litros de agua.

Por otro lado y según las mismas fuentes, el municipio ourensano de Entrimo llegó a los 77,2 litros por metro cuadrado y en Arnoia se registraron un total de 53,4 litros por metro cuadrado.

En cuanto a las temperaturas, la más baja se alcanzó a las 17:50 horas de la tarde de ayer en Xares, donde los termómetros marcaron los -0,4ºC. Asimismo, la máxima de esta jornada se registró en O Valdouro (15,8ºC).

Para la jornada de este viernes Galicia continuará bajo el dominio de la borrasca 'Leonardo' que dejará mucha inestabilidad atmosférica, la cota de nieve se situará sobre los 900-1.000 metros y las temperaturas sufrirán un pequeño descenso.