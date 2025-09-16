Trasladado por inhalación de humo en A Bandeira (Pontevedra) tras intentar rescatar a otro en un incendio

Un hombre ha tenido que ser trasladado hasta el Hospital Clínico de Santiago por inhalación de humo. Se intoxicó tras intentar rescatar a otra persona de una vivienda incendiada en A Bandeira (Pontevedra), aunque este no se encontraba finalmente allí.

Según informa el 112 Galicia a Europa Press, los hechos ocurrieron a las 18:30 horas de este martes en un domicilio de A Bandeira, concretamente en la calle Camilo José Cela, momento en el que el humo del incendio comenzó a observarse desde el exterior.

Además, la Central de Emergencias recibió varias llamadas en las que se hacía referencia que salía humo de una vivienda ubicada en un segundo piso.

Finalmente, se comprobó que ninguna otra persona estaba en el interior del domicilio, pero el propietario necesitó ayuda por su exposición al humo.

Así, el servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 envió varias dotaciones al punto, entre ellas, el helicóptero medicalizado con base en Santiago. Los Bomberos del Deza también acudieron al incendio, que dañó por completo la cocina del piso y todo el inmueble se vio afectado por el humo.