"He querido quemar a mi hijo de ocho meses": detenida una mujer en Valladolid

Una mujer, natural de Valladolid, ha sido detenida por intentar quemar a su hijo de ocho meses, acusada de violencia doméstica. “Me he vuelto loca y he querido quemar a mis hijos”, ha reconocido, al ser detenida por la Policía Nacional en pleno Estado de Alarma cuando caminaba de madrugada junto a su otro hijo, de 3 años, por la calle.

La Policía Nacional encontró a la mujer andando por la calle y procedió a pararla para preguntarle dónde iba y qué hacía cuando debía estar en su casa resguardada para evitar el contagio por el coronavirus. Los agentes procedían a pararla en torno a la una de la madrugada, a la altura del número 67 de la avenida Juan Carlos I.

Al ser preguntada sobre su dirección, la mujer respondía con evasivas, afirmando que se dirigía a casa de un familiar y realizando una llamada sospechosa, según cuenta El Diario de Valladolid en su edición online. Y, al ser repreguntada sobre su situación, confesaba que había estado a punto de cometer un crimen: “Estoy muy nerviosa, me he vuelto loca y he querido quemar a mis hijos”, reconocía, nerviosa.

A los pocos minutos, los agentes recibían la confirmación de que había fuego en una vivienda situada en la calle Tordo número 1 de la capital vallisoletana y que había un niño dentro.

Los agentes acudieron inmediatamente a la vivienda y, aunque comprobaron que no había tal incendio, sí se encontraron a un bebé de ocho meses en la cuna y al lado unas cerillas sin encender. La mujer fue detenida inmediatamente y los niños entregados a un familiar.

Los pequeños estarán junto a sus familiares a la espera de lo que decida la justicia y los servicios sociales. La mujer, detenida, pasará por un proceso judicial.