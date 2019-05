El indignante vídeo de una recién nacida cayéndose de los brazos del médico que asistió el parto

Con la publicación de este vídeo, una madre en Arizona ha querido denunciar lo que le ocurrió a su hijo recién nacido y por lo que el hospital ni llegó a disculparse. El vídeo, cuyo contenido puede herir sensibilidades, ya ha sido compartido miles de veces y acumula más de dos millones de visitas.

Morgan, su hija recién nacida, se cayó de los brazos del médico que la sostenía en el Chandler Regional Medical Center de Arizona (Estados Unidos). Su cabeza golpeó contra una mesa y se desconoce por el momento si este golpe fue el causante de una pequeña hemorragia cerebral.

"Mi hija Morgan se cayó de cabeza debido a la negligencia del personal. Nunca se me notificó que se había caído ni que se le habían hecho pruebas posteriores. Me gustaría evitar que esto le ocurra a otros niños que nacen en este hospital", escribió junto con el vídeo que recoge el momento del accidente.

Al no obtener ninguna disculpa o explicación por parte del hospital, decidieron subir a las redes el vídeo el pasado 1 de mayo. Desde entonces, miles de personas han podido ver lo que le ocurrió a su hija y que en un primer momento el hospital no admitió.

Con todo el revuelo que ha generado, el hospital ha evitado realizar declaraciones debido a "las leyes de privacidad del paciente y a una solicitud de la familia de no divulgar información", aunque han adelantado que el equipo médico "se toma este asunto muy en serio y está trabajando para llevar a cabo una revisión exhaustiva".

Según ha explicado la propia madre, su hija "tiene una hemorragia de grado 1 en el lado izquierdo de su cerebro y no estoy segura de si eso se debió a su caída o a su bajo peso al nacer. No me enteré de que esta prueba se había hecho y de sus resultados hasta el pasado sábado".