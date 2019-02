Un niño de 13 años muere electrocutado en una torreta de la luz en Tenerife

Un menor de 13 años ha muerto en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria tras electrocutarse en una torre de tendido eléctrico en Arona (Tenerife). La tragedia se ha cebado con el pequeño, que en un principio recuperó el pulso tras ser asistido por el Servicio de Urgencias Canario. Pero, finalmente, ha fallecido.

El pequeño se electrocutó primero y después sufrió un traumatismo craneoencefálico severo al caer desde la instalación. Un golpe seco que lo dejó inconsciente. Consiguieron que recuperara el pulso tras varias maniobras de reanimación y fue trasladado rápidamente y en estado crítico al Hospital Universitario de La Candelaria, con la ayuda y cobertura de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, pero nada se pudo hacer para evitar que muriera este lunes.

De momento, no se han desvelado las causas de la muerte. No se sabe qué hacía en la torre ni quién lo había dejado subir allí. Sí está claro que estaba allí arriba, que tocó donde no debía y que, al recibir la descarga de electricidad, cayó al suelo y se golpeó con la cabeza.

La tristeza ha consternado a todos los amigos y familiares del pequeño. Será enterrado este martes tras un cruel desenlace.