Fernando, el funcionario que donará sus pagas extras para afectados por Covid-19: su vídeo viral

Fernando García es, simplemente, un empleado público, un funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social de Gijón. Pero, a través de redes sociales, se ha dado a conocer por una iniciativa que pretende ayudar al bien común. Ha pedido a los funcionarios públicos, a los políticos que están al frente de las administraciones, a los empresarios y a los deportistas que donen dinero a Hacienda para afrontar, como buenamente se pueda, la situación económica que se avecine cuando se erradique la pandemia del coronavirus. Y él se aplica 'el cuento' ingresando sus dos extras.

En el vídeo, Fernando García, desde su casa, confinado, empieza agradeciendo la labor a los sanitarios, a los transportistas y a todos aquellos que están trabajando durante esta crisis sanitaria. “Los aplausos en los balcones están muy bien, la verdad es que animan, pero me preguntaba si habría manera de comprometerse más allá cuando este virus cabroncete quede derrotado”, reconoce, anticipando una situación futura difícil y complicada para todos.

“Veremos a amigos y familiares que están llegando más allá del límite, a autónomos y empresas golpeados por el desconcierto y las pérdidas”, prosigue. ¿Y qué propone para solventar esta situación lo más pronto y mejor posible? Que todos aquellos que puedan donen su extra a Hacienda para dar un respiro a las cuentas públicas, depauperadas tras tanto esfuerzo durante esta crisis.

El funcionario gijonés que ofrece la extra por España

Por eso, pide que se “empuje”. Y, además, se compromete. “Yo ofrezco mis pagas extras de este año 2020, que es lo que me puedo permitir”. No es mucho, tan solo 3.000 euros. “Una gota en el océano de las necesidades futuras”. Pero algo es. “Comunicaré a mi departamento de nóminas que renuncio a cobrarlos. Pero si el sistema no está habilitado para hacerlo, ingresaré estas cuantías en Hacienda”, explica.

Y, dicho esto, anima a diferentes sectores a que sigan su ejemplo, a personas que “no estén afectadas por sobresaltos salariales y laborales”. Es decir, “a judicatura, a empleados de Renfe, a los de Aena, a los de televisiones públicas, a los pensionistas…”, empieza. Y prosigue pidiendo también un esfuerzo a los políticos y a todos aquellos alcaldes, secretarios generales y políticos. Y también, por qué no, a los principales empresarios del país (Amancio Ortega, Ana Patricia Botín, a la familia Roig…) y, obviamente, a deportistas de élite y artistas.

A todos ellos, les pide que no les dejen solos. Y, por último, pide un esfuerzo a Juan Carlos I. “Mete esa pasta en Hacienda. Dijiste que lo sentías mucho y que no lo volverías a hacer. Mete en Hacienda el dinero. Si no lo quiere tu hijo, para qué lo quieres tú”, le pide, instándole a cambiar todas las opiniones que, en los últimos tiempos, le han granjeado mala fama.

En definitiva, pide a “quien pueda y quien quiera ayude”. Y termina el vídeo enseñando un cartel con un lema tan clarividente como generoso: “Yo ofrezco la extra por mi país”.