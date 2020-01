El polémico vídeo de unas 'youtubers' valencianas lanzando comida a personas necesitadas

Maribe y Dana, dos youtubers de Valencia -al mando de los canales 'El mundo de Mía' o 'El vaso medio lleno'- han sido muy cuestionadas en redes sociales por lanzar comida a personas necesitadas. Ambas emprendieron el camino hasta el centro de la ciudad -cámara en mano- para entregar diversos víveres a los más necesitados; habían recaudado fondos desde hacía unos días. Allí, desde su furgoneta, fueron dando comida a distintas personas que se encontraban por la calle. Y en algún momento, hasta llegaron a lanzarla desde su vehículo. Los usuarios de Twitter han cuestionado los comentarios de ambas mujeres: "Ha decidido -refiriéndose a su madre- meterse en barrios pues así... pobres. Y está abriendo mi ventana ¡mi ventana y no la suya!".

Además, según iban grabando, Dana seguía explicando los movimientos de su madre: "Son barrios conflictivos. Va dando así, conforme se va encontrando a la gente". En otra de las secuencias, aparece la conductora preguntando a los viandantes: "¿Queréis un paquete de magdalenas?". Sin dar tiempo a una respuesta, la mujer lanza varios paquetes y grita: "¡Allá va!". Tras el periplo por la ciudad, madre e hija comentaron cómo se ha habían sentido con sus actos. Aseguran que les gusta porque "ves la cara de a quién se lo das". "Es que la gente, de verdad, se le ilumina la cara", apostillaba una de ellas.

Además, la secuencia no termina ahí y una de ellas realiza una reflexión frente a la cámara: "Flipas la cantidad de gente que tú vives en tu burbuja y no te enteras, o a veces no nos queremos enterar, de la cantidad de gente que realmente lo está pasando mal, que no tiene esas comodidades". Tras la publicación del vídeo -que durante el día de ayer desapareció de su canal de YouTube- ambas han recibido una gran cantidad de críticas debido a la frivolidad de la situación.

Por mucho que puedas predecir, la ficción a veces no supera la realidad:



Esto es una es de las señoras influencers, literalmente TIRANDO MAGDALENAS por la ventana de su coche.



Y sus respectivas caras de satisfacción por dar de 'comer?¿?¿' a 'un pobre'. pic.twitter.com/TQZf9VupNM — janistopia (@janistopia) January 18, 2020

Tanto Dana como Maribe han utilizado sus redes sociales para defenderse de las críticas y quitar un poco de hierro al asunto. Ambas han admitido que lo hicieron de corazón y que a lo mejor su mayor fallo fue no saber expresarse de la forma adecuada. Además, se han mostrado muy arrepentidas, pero afirman que lo volverían a hacer con tal de ver la ilusión en sus caras.