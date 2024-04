Qué significa la pegatina de burro en la parte trasera de los coches: la tendencia viral en España

Son muchas las personas que deciden dar su toque personal a su coche, un toque especial colocando en su parte trasera diferentes pegatinas. Aunque era mucho más habitual hace años atrás que en la actualidad, aún hay quienes deciden colocar adhesivos en los automóviles, habitualmente para tener un guiño con su tierra de origen, si bien hay casos en los que solo se trata de una razón estética. También hay quienes lo usan para advertir a otros conductores de que a bordo viaja un bebé y que extremen las medidas de precaución.

En este sentido, es posible que te hayas encontrado con vehículos que en la parte trasera llevan la pegatina de un burro de color negro, y más allá de que se pueda colocar por estética, este tiene un significado.

La razón es que se trata de un burro catalán, una raza originaria de Cataluña y de los Pirineos, una de las más antiguas que se conocen y que se podía encontrar en diferentes lugares de la región. Se trata de un animal de talla grande que puede alcanzar los 1,65 metros y que, se caracterizan por ser de color marrón muy oscuro con la tripa de color blanco.

Este adhesivo surgió a partir de una serie de jóvenes que decidieron crear una pegatina con la silueta del animal con el objetivo de concienciar acerca de la necesidad de proteger la raza para evitar que llegase a estar en peligro de extinción, pero más tarde otros muchos colectivos lo han convertido en un símbolo del nacionalismo catalán.

¿Pueden multarte por llevar pegatinas en el coche?

Poner pegatinas en el coche era algo muy habitual en el pasado, mientras que en la actualidad estos adhesivos decorativos son algo menos frecuente, aunque hay quienes las siguen utilizando, generalmente de una forma más minimalista. En todo caso, es usual ver por la carretera coches con banderas o símbolos que tienen un significado especial para el conductor del vehículo, pegatinas familiares o incluso logos de marcas de moda.

Ante la presencia de este tipo de pegatinas pueden surgir dudas sobre si es legal o no colocarlas en nuestro vehículo. Para ello tenemos que dirigirnos al Reglamento General de Circulación, donde solo se habla de las pegatinas autorizadas en el parabrisas delantero, en la luna trasera o en el resto de las ventanillas del vehículo, donde se permiten las pegatinas de la ITV o los distintivos ambientales.

Sin embargo, realmente el reglamento no prohíbe expresamente el uso de pegatinas, si bien sí indica que estas no deben impedir la visibilidad del conductor. Por lo tanto, se pueden colocar pegatinas en la chapa e incluso en las lunas y ventanillas del coche siempre y cuando no afecten a la visibilidad mediante los retrovisores o la propia superficie acristalada, teniendo en cuenta que, al no haber una normativa clara al respecto, la decisión final estará en manos de los agentes de Tráfico, que podrían multarte en el caso de que consideren que dificulta la visibilidad, con una sanción económica de 200 euros.

En todo caso, hay una serie de pegatinas o adhesivos decorativos que sí están prohibidos, como sucede en los siguientes casos:

Pegatinas reflectantes o luminiscentes: este tipo de adhesivos se encuentran prohibidos al poder reducir la visibilidad del resto de los usuarios de la vía.

este tipo de adhesivos se encuentran prohibidos al poder reducir la visibilidad del resto de los usuarios de la vía. Pegatinas sobre la matrícula del coche: aunque este tipo de pegatinas no afectan a la visibilidad del conductor ni perjudican al resto de los usuarios de la vía, sí que entorpecen el registro del vehículo. Por lo tanto, está prohibido colocar pegatinas sobre ella, teniendo además en cuenta que, si la placa está desgastada, sucia o en mal estado, también puede suponer sanciones de 200 euros de multa.

aunque este tipo de pegatinas no afectan a la visibilidad del conductor ni perjudican al resto de los usuarios de la vía, sí que entorpecen el registro del vehículo. Por lo tanto, está prohibido colocar pegatinas sobre ella, teniendo además en cuenta que, si la placa está desgastada, sucia o en mal estado, también puede suponer sanciones de 200 euros de multa. Pegatinas de competición: los adhesivos propios de eventos deportivos, como los dorsales, también están prohibidos, ya que se entiende que son pegatinas que incitan a circular a mayor velocidad.

Las pegatinas más clásicas de los coches

Existen algunas pegatinas que se pueden considerar clásicas de los coches porque están muy presentes en el parque móvil español, entre las que se encuentran: