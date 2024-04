Auge y caída de Alex Puértolas, el influencer de moda que ha fracasado: "Ahora recojo chaquetas"

Reaparece el influencer Alex Puértolas como invitado 159 del pódcast Animales Nocturnos, presentado por Ibai Vegan. En el programa, Puértolas aseguró ser un influencer fracasado. Y es que uno de los creadores de contenido más veteranos y conocidos en España, se encarga ahora de recoger en diversos eventos la ropa a otros influencers como antes lo era él.

El joven estuvo durante muchos años trabajando con grandes marcas. Puértolas poseía un canal de YouTube con un millón de suscriptores. Hacía lo que cualquier influencer hace: viajar, codearse de otras caras conocidas (como María Pombo o Laura Escanes) e incluso llegó a publicar un libro, Tú (sí, tú) vive, en 2017. Sin embargo, en 2020 el zaragozano decidió retirarse.

"¿Por qué te consideras un influencer fracasado?", le preguntó Vegan al joven. "Yo estaba en lo más alto, pero llegó un punto en el que ya las marcas no me llamaban", respondió. A continuación, el zaragozano aseguró al entrevistador haber aprendido más del fracaso que del éxito. "Creo que del éxito se aprenden pocas cosas", afirmó tanjante.

Puértolas cuenta en el programa que llegó un momento en que su cuenta bancaria se encontraba a cero. "Acabé en una agencia de eventos que, para mi sorpresa, hago casi todos los eventos de influencers. Veo todos los dias gente que cuando ellos empezaban yo estaba más arriba. Me venían a decir que yo era su ídolo y que me admiraban. Ahora me dejan la chaqueta y ni me miran a la cara", expresó decepcionado. De hecho, Vegan le preguntó si existían personas en el 'mundillo' de las que se sintiera decepcionado, y este afirmó con la cabeza.

"Yo sé que proyecto el mayor miedo de un influencer. Cuando recojo chaquetas recibo miradas de un miedo terrible. Al final hace siete años yo estaba como ellos", señaló.

"Desperté y ya fue el camino del autoconocimiento, de decir 'no sé quién soy, vamos a ver quién soy. Y me he dado cuenta de que para saber quién eres tienes que vivir'", expresó.

Ahora el joven ha decidido volver a las redes y a su pódcast Hablándole a la luna. El zaragozano se licenció en Marketing, aunque lo que él siempre ha soñado es poder ser actor. Por este mismo, actualmente se encuentra formándose en una academia profesional de Madrid con el objetivo de poder dedicarse "a la interpretación el resto de su vida".