El hilarante argumento de una joven que dice que las mujeres no están discriminadas

En las últimas horas, un vídeo se ha vuelto viral en las redes sociales en España, generando una intensa polémica, una vez más, en torno a la igualdad de género. En el clip, un creador de contenido cuestiona a una joven acerca de si considera que las mujeres tienen menos derechos que los hombres en España.

"¡Pienso que no!", responde la joven, contundente. "Para empezar, hay aproximadamente 456 leyes que discriminan al hombre en España y solo hay una ley que no le afecta ni a la mitad de las mujeres, que es la ley sálica, que en cualquier momento se puede abolir. No sé por qué dicen que están discriminadas cuando aquí en España no pasa nada. Que se vayan a otro país, a un país musulmán que ahí sí que hay discriminación", continúa expresando.

Estas declaraciones han generado un intenso debate en las redes sociales y en la opinión pública española. Algunos apoyan las palabras de la joven, argumentando que en España se han llevado a cabo numerosas medidas para garantizar la igualdad de género, y otros las consideran ignorantes e insensibles hacia las verdaderas problemáticas que enfrentan las mujeres en la sociedad actual.

Muchos usuarios de la red social X señalan que si bien es cierto que se han logrado avances significativos en materia de igualdad, aún quedan desafíos importantes, como la brecha salarial, la violencia de género o la representación política y empresarial.

Las declaraciones de la chica han servido como un recordatorio de que el debate sobre la igualdad de género sigue vigente en España y que es necesario seguir trabajando para construir una sociedad más justa e inclusiva para todas y todos.

Esta chica no va a vivir de paguitas. Estoy convencido que no vota a la izquierda. — Venger (@RodrigoLpezGon7) March 27, 2024

Si la mujer promedio en España fuese así, se convierten en potencia y en unos años resurge el Imperio Español — Tifi (@tifi013) March 27, 2024