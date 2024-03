El vídeo viral que muestra la incultura de la juventud española: "¿Capital de Asturias?"

En las últimas horas, un vídeo viral en la plataforma de TikTok ha causado un gran revuelo en las redes sociales españolas. En este clip, un creador de contenido pone a prueba el conocimiento cultural de los jóvenes españoles, realizando preguntas básicas sobre geografía y cultura general. Las respuestas de los entrevistados no han dejado indiferente a nadie.

La primera pregunta planteada fue: "¿Cuál es la capital de Asturias?" La primera entrevistada, para sorpresa de muchos, respondió que la capital era "Asturias" misma. La siguiente persona aseguró que Asturias no tiene capital, y otro joven incluso confundió la capital de Asturias con la de otra comunidad autónoma, afirmando que era Santander.

El despropósito no termino ahí. Al preguntar sobre los países que limitan con Extremadura, las respuestas casi que empeoraron a la anterior pregunta de Asturias. Una de las entrevistadas directamente no entendió la pregunta, confundiendo "lindar" con "ser bonito", mientras que otra joven respondió que Extremadura no limita con ningún país.

La espñola es de las mejores educaciones del mundo, decían. Por eso tienes que pagar muchos impuestos al Estado, recuerda. pic.twitter.com/X67ByuH6ZV — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) March 20, 2024

La siguiente pregunta fue en torno a la ubicación de Tenerife, específicamente en qué océano se encuentra. Sin embargo, las respuestas distaron mucho de la realidad. Mientras una persona aseguraba que Tenerife no está en ningún océano, otra afirmaba que se encontraba en el Mediterráneo, ignorando por completo su ubicación en el Océano Atlántico.

Finalmente, el creador de contenido preguntó por las provincias que conforman La Rioja. Las respuestas, lejos de mencionar las provincias españolas, incluyeron nombres como "Moscú", "Vizcaya" (País Vasco) e incluso "Bilbao", mostrando una clara falta de conocimiento geográfico y cultural sobre esta región.

El vídeo ha generado una ola de comentarios en las redes sociales, donde muchos expresan su sorpresa y preocupación ante la falta de conocimiento de estos jóvenes en aspectos fundamentales de la cultura y la geografía española. Algunos usuarios señalan la importancia de reforzar la educación en estos ámbitos, mientras que otros lamentan el deterioro del nivel cultural de la sociedad.

Qué vergüenza!!! Yo tengo dos hijas, en la Universidad una y otra en 2 de bachillerato y afortunadamente el nivel no es ese. Con esto no estoy presumiendo simplemente diciendo que no todos los jóvenes son así o han recibido esa noeducación — Entredosmares (@DEntredosmares) March 20, 2024