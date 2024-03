Dani Desokupa junto a Santiago Abascal: "Vamos a limpiar España en dos días y nos sobra uno"

Dani Esteve, fundador y líder de la empresa Desokupa, ha subido este viernes a su perfil personal de X (antes Twitter) un vídeo junto con el líder de Vox, Santiago Abascal. Ambos aprovecharon su primera aparición pública juntos para lanzar un mensaje sobre la okupación en España que ha alarmado las redes. "Vamos a limpiar España en dos días y nos sobra uno", dijo Esteve. A lo que Abascal respondió afirmativamente: "Me parece muy bien".

El mensaje transmitido por ambos fue acompañado de un tuit de Dani Esteve que declaraba: "Vamos a defender a nuestro país frente a los invasores y traidores. ¡Viva España!".

Las redes no tardaron en contestar. Los seguidores de Abascal y Esteve, a favor: "Para ministro de Vivienda, ahí se acababan las tonterías". Los opositores, en contra: "Manolo y Benito versión cutre".

Viva España 🇪🇸!

Cabe recordar que Dani Esteve saltó a la fama en las redes sociales gracias a su empresa Desokupa, la cual se especializa en desalojar propiedades ocupadas ilegalmente. Con una estrategia mediática y una presencia destacada en plataformas digitales, Esteve ha logrado captar la atención del público al exponer casos de okupación y brindar soluciones para los propietarios afectados.

La okupación

Los datos sobre la okupación en España en los últimos años muestran una tendencia preocupante. Según cifras oficiales, el número de casos de okupación ha experimentado un aumento considerable en diversas regiones del país. Este fenómeno no solo afecta a propietarios individuales, sino también a empresas e instituciones, generando conflictos legales y sociales importantes.

El debate en torno a la okupación ha generado divisiones dentro de la sociedad española, con opiniones encontradas sobre cómo abordar esta problemática de manera efectiva y respetuosa con los derechos de todas las partes involucradas. La aparición de figuras como Dani Esteve y su colaboración con líderes políticos como Santiago Abascal evidencian la urgencia de encontrar soluciones consensuadas que protejan el derecho a la propiedad y promuevan el orden social en España.

El vídeo ha tenido gran repercusión en las redes y algunos de los comentarios que ha recibido el líder de desokupa son: "Hasta que no vea tanques por las calles aquí no hay esperanza ninguna"; "dos claros ejemplos de aquellos que prometen esto y lo otro, se lucran con ello, y desde que logran cierto acomodo se dedican a subir un par de vídeos y tuits a la semana para parecer que hacen algo"; o "no me creo nada".