Las demoledoras críticas a la actuación de Usher en la Super Bowl 2024: "Fue la bazofia más grande"

El nombre de Usher ha sido uno de los más sonados en la 58ª Super Bowl, que se ha celebrado en la madrugada de este lunes, 12 de febrero. Los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers se han enfrentado por el título de la NFL, la liga norteamericana de fútbol americano, en un evento que atrae la atención de millones de personas de todo el mundo.

Desde hace algunas ediciones, las actuaciones se han convertido un uno de los espectáculos que se convierten en uno de los iconos de la historia de la Super Bowl. Después de varios rumores sobre el cantante que actuaría en el intermedio de la Super Bowl 2024, todas las miradas estaban puestas anoche en el cantante Usher, que ha recogido el testigo de Rihanna. No era la primera vez que el artista, criado en Chattanooga, Tennessee, y en Atlanta, pisaba un escenario de la Super Bowl. En 2011, ya actuó en un intermedio acompañando a los Black Eyed Peas, pero ahora será el gran protagonista del show.

"Nadie creía que fuera a estar aquí. Mamá, lo hemos conseguido", dijo Usher nada más subir al escenario del Allegiant Stadium de Las Vegas. Sobre este espacio, Usher comenzó su espectáculo ante el micrófono y se descubrió a una de las grandes invitadas al evento: Alicia Keys.

Los espectadores del partido pudieron escuchar su canción I Ain’t Got You y, a continuación, cantó My boo junto a Usher. A lo largo de sus 13 minutos de actuación, Usher estuvo acompañado por varios amigos y coristas con los que bailó, se desnudó y dejó su pecho al descubierto.

Durante unos instantes, el artista dejó en el centro del escenario a H.E.R, que deleitó a los presentes tocando la guitarra. Después, Usher volvió a aparecer en el escenario, aunque esta vez con un nuevo cambio de ropa y un sorprendente espectáculo de patinaje. De esta forma, el artista estadounidense combinó la música con una de sus grandes pasiones a la vez que bailaba.

En una noche en la que era difícil quitarle el protagonismo a Taylor Swift por su presencia en el evento deportivo, Usher consiguió acaparar las miradas de los espectadores de la Super Bowl 2024. A pesar de su entrega en el Allegiant Stadium de Las Vegas, no a todo el público le gustó su puesta en escena.

Varios usuarios de la red social X siguieron el evento del fútbol americano y no han tardado en comentar las actuaciones de Usher en la Super Bowl 2024. Sin duda, el papel de las redes sociales ha sido determinante para conocer la valoración del público sobre el show de Usher. Y, sin ir más lejos, las redes han estallado y han criticado la puesta en escena del cantante americano llegando a calificarla de "bazofia".

#Usher fue una bazofia, fue la bazofia más grande entre todas las bazofias… #SuperBowl2024 pic.twitter.com/bWKf4qM5qQ — Mr. Chispa ™ (@homero_magio) February 12, 2024

"Usher fue una bazofia, fue la bazofia más grande entre todas las bazofias...", ha comentado un usuario de X. Aunque esta no ha sido la única crítica que ha destacado entre los fans de la Super Bowl.

"Están más entretenidas las tomas que le han hecho a Taylor Swift que el show de Usher" o "Cómo me hizo sentir este espectáculo de medio tiempo de Usher", han sido otras de las polémicas opiniones con ironía que han lanzado los espectadores.

Usher se dio a conocer cuando solo era un adolescente y publicó su álbum debut, a los 15 años. El disco My Way (1997) le llevó a la fama y pronto se erigió como uno de los pilares masculinos del R&B mundial.

"Es el sueño de mi vida. Finalmente, cantaré en la Super Bowl. Ya estoy impaciente ante la idea de presentar al mundo un espectáculo como nunca antes se había visto", dijo Usher en un comunicado que fue publicado por la NFL cuando se anunció su participación en el intermedio de esta edición de la Super Bowl.

