El vídeo de la brutal pelea en una fiesta a ritmo de Íñigo Quintero que arrasa en redes: "Increíble"

La noche de Halloween dejó este martes un gran número de anécdotas que no han pasado desapercibidas, sobre todo en redes sociales. Fue sido el caso de la brutal pelea que tuvo lugar durante la madrugada del día de Todos los Santos en Las Palmas de Gran Canaria. En las imágenes, que han circulado como la pólvora a través de las redes sociales, se puede ver como varios jóvenes protagonizan una multitudinaria pelea.

El evento, tal y como han informado algunos medios locales, se celebró en el Anexo Parque de Santa Catalina. Se trataba de una fiesta por motivo de Halloween a la que no solo asistieron famosos DJs, sino también artistas de la talla de Maikel Delacalle. Sin embargo, de la celebración no ha quedado el recuerdo de las actuaciones de los invitados, sino de la brutal pelea que protagonizaron varios jóvenes que asistieron.

Las imágenes no han tardado en viralizarse. Horas después del altercado, la cuenta @Ceciarmy se hacía eco de lo ocurrido publicando el vídeo de la monumental trifulca. En el vídeo, de una duración de casi dos minutos, se puede ver como los presentes se van uniendo a la trifulca y no tienen ningún reparo en atacar a uno de los afectados a base de puñetazos, patadas e incluso golpes con bolsos.

Entre la canción de fondo y la de hostias que se dan, este video es cine pic.twitter.com/5mnIxFZVJS — ceciarmy (@ceciarmy) November 1, 2023

Pero ha habido varios detalles que no han pasado desapercibidos por los usuarios. Uno de ellos ha sido la inacción por parte de los miembros de seguridad del recinto, que tardaron varios minutos en intervenir y separar a los jóvenes. Pero no solo eso. Los usuarios también han destacado la actitud por parte de los agresores, que atacan sin reparo a una de las víctimas que se muestra incapaz de defenderse ante los golpes. "Que fuertes cuando son cinco contra uno y una tía. Que asco", decía un usuario.

Sin embargo, ha habido un detalle que ha resaltado más aún que lo mencionado anteriormente. Y es que, en el vídeo de la monumental pelea se aprecia cómo de fondo suena la canción que se ha convertido en todo un hit en las últimas semanas. Esta es, nada más y nada menos, que 'Si no estás' de Íñigo Quintero.

Este famoso gallego se ha convertido en el artista del momento después de conseguir colocar su canción en el 'top 1' mundial de Spotify. Y ha sido, precisamente, por lo viral que se ha hecho su hit por lo que no ha pasado desapercibido que la BSO de la brutal pelea haya sido esta canción cristiana.

"Es una maravilla", decía una usuaria a través de 'X' (antes Twitter). "Vaya bolsazo se lleva el valiente que pega la patada y se va", comentaba otro usuario de la red social haciendo referencia a uno de los agresores. Respecto a la canción, ha habido muchas reacciones, la mayoría negativas.

"Esta agresividad me produce esa canción", publicaba una joven que no dudó en mostrar su opinión. "Normal, a mí esa canción también me transmite violencia", comentaba otra. Otros han apostado por asegurar que esto, suele ser algo habitual en la celebración de fiestas. "Las peleas son siempre con canciones de mierda de fondo en las fiestas", concluía.

