El secreto de la felicidad en España que ha descifrado una alemana: "Lo hacen en todas partes"

De España se pueden decir muchas cosas, pero nadie puede negar que somos un país de disfrutones. Así nos lo han venido diciendo algunos de los extranjeros que han elegido el nuestro para pasar el resto de la vida, valorando la calidad de vida y también el tiempo que dedicamos a estar con los demás sin pensar en el trabajo. Ahora, una joven alemana que ha estado viviendo estos meses en Barcelona ha encontrado el secreto de la felicidad de los españoles y lo ha revelado en TikTok.

Aunque España ocupe el trigésimo segundo puesto en el Índice Global de Felicidad de Naciones Unidas con 6.436 puntos y sea Finlandia la primera de los 157 países, con una puntuación de 7.804, seguro que los turistas que nos visitan discrepan del dato. Kim es una chica alemana que está a punto de finalizar una estancia en Barcelona haciendo prácticas de márketing en una agencia inmobiliaria y ya sabe que le pasará factura la morriña cuando llegue a su ciudad de origen.

En su canal de TikTok, donde la siguen más de medio millar, ha ido subiendo imágenes de las muchísimas cosas que ha estado haciendo en nuestro país, auténticos vídeos de promoción turística sin pretenderlo. En uno de los últimos, Kim enumeraba las cosas que echará de menos cuando, en pocos días, deje Cataluña. Fiestas y conciertos, el equipo con el que ha compartido las prácticas, "días de playa sin fin", la comida, los viajes a lugares cercanos como Mallorca o las "vistas y las puestas de sol increíbles".

"Bailando y cantando"

Sin embargo, el vídeo que más popularidad está alcanzando de su cuenta, con más de medio millón de visualizaciones, tiene que ver con el secreto de la felicidad en España o, al menos, la forma en la que Kim lo ha percibido. "¿Por qué los españoles son más felices?", se preguntaba, acompañando a unas imágenes de un grupo de jóvenes entrando en el metro entre bailes, cánticos y palmadas, siguiendo la melodía del Mon Amour de Aitana y Zzoilo interpretada por un saxofonista:

"Bailando y cantando por todas partes", contestaba la joven, respondiendo a su propia pregunta. "España es el mejor país que he visitado", "nosotros no vamos de fiesta, la fiesta somos nosotros", "muy España lo de ir por ahí bailando", "como persona feliz, puedo confirmar que soy español", "viví cuatro años en España y ahora vivo en Alemania, no ha pasado ni medio mes y ya la extraño" y "he viajado por muchísimos países y ninguno como España, lo juro, la comida, la cultura... Todo" son algunos de los comentarios que ha suscitado el vídeo de Kim.

Sigue los temas que te interesan