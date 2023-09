La respuesta viral de un bar a un cliente tras dejar una mala reseña: "Hazte un favor y no vuelvas más"

La gastronomía española es conocida por su gran variedad de tapas y sus exquisitos platos a la hora del aperitivo. Las pequeñas proporciones de comida suelen ir acompañadas por una bebida, como vino, vermú o cerveza. Una costumbre que es tradicional entre los españoles y los turistas y que permite mantener conversaciones entre amigos.

Para muchos establecimientos es importante que sus clientes queden satisfechos con su experiencia en el lugar y es que una de las prácticas más habituales para decidir ir a un sitio u otro es observar previamente las valoraciones del restaurante. Sin embargo, a la hora de opinar no todos los argumentos valen y justifican el gasto que se genera en cada bar o restaurante.

Así, cada cliente que acude suele escribir su reseña después de degustar algunos platos para contar la experiencia del servicio a los demás usuarios de internet. De esta manera, un cliente que acudió a este bar decidió calificar la comida del establecimiento de una manera peculiar.

Las reseñas son relevantes a la hora de evaluar acudir a un establecimiento u otro a comer o a tomar algo. Por eso, los restaurantes y bares tienen en consideración las valoraciones que reciben en internet de los usuarios han acudido al lugar.

De hecho, los dueños de los propietarios suelen encontrarse con varias críticas que los usuarios suelen manifestar con el fin de hacerse conocidos y tener un comentario viral en las redes sociales. Aunque, no falta la creatividad a la hora de hacer un comentario o responder a cualquier crítica que hagan a los establecimientos.

Como este cliente no quedó satisfecho con el servicio del bar, decidió escribir en internet su valoración después de haber acudido al establecimiento hasta en tres ocasiones.

Así se puede ver en la cuenta de la red social X, antes Twitter, de @soycamarero. El cliente tan solo puso una estrella al local y afirmó que después de acudir tres veces es un "servicio de mierda". "El sitio no aguanta su fama. Comida aceptable, camareros/as, malos", añadió.

Por su parte, el establecimiento ha decidido responder a este cliente tras su contundente crítica. "¡Antoine, por favor, esa lengua! Vienes una vez y la comida es aceptable y el servicio una mierda. Vienes una segunda vez y la comida sigue siendo aceptable y el servicio una mierda. ¿Por qué coño vienes una tercera vez?", se pregunta el bar.

"¿Te has impuesto algún tipo de castigo o penitencia?", añade el establecimiento mientras se muestra extrañado por la decisión de esta persona de acudir de nuevo al establecimiento tras dos valoraciones negativas anteriores.

"No vuelvas más"

"¡Amigo, hazte un favor y no vuelvas más! Busca un sitio que te guste, nosotros lo entenderemos perfectamente. Antonine, queremos que seas feliz. Je suis Antoine, nous sommes Antoine", ha concluido el establecimiento.

El tuit ya cuenta con más de 1.200 'me gustas' y 91 retuits, entre los que abundan los comentarios de los usuarios. "Antoine pone su vida en riesgo por una crítica.

No seas como Antoine", "Como si no se pudieran tener tres días malos! Le ha faltado aguante al cliente" o "Buenísima la contestación del propietario", han comentado.

