La teoría viral sobre el número "perfecto" de amigos para salir de fiesta: "Que no haya grupos"

La edad y el punto vital en el que uno se encuentre son dos factores determinantes a la hora del plan elegido para salir de fiesta. Ser juerguista no depende de los años que se tengan, pero quizás la forma en la que elegimos el tipo de ocio nocturno que más nos gusta, sí. Sin embargo, hay quien deja de salir cuando tiene pareja y después sale totalmente desatado cuando recupera la soltería tenga la edad que tenga, por ejemplo. No es lo mismo tampoco tener la cartera llena que no llegar a fin de mes, ojo.

Las variables son casi infinitas, pero ahora un tiktoker ha querido poner un poco de orden y proponer un número exacto de personas que garantizaría el mejor ambiente para pegarse una noche divertida con los amigos. La gente más joven quizás es la que se mueve en pandillas más numerosas, pero los más talluditos también se ven en esos bretes cuando, por ejemplo, asisten a una cena del trabajo o del gimnasio, sin ir más lejos.

A medida que se cumplen años y se empieza la noche cenando y tomando una primera copa, antes de entregarse al baile si todavía se tiene ánimo, la opción pasa por poder entablar una conversación interesante que se hace difícil cuando el número de personas aumenta. Entonces, ¿es mejor salir con mucha gente o con poca? Pues los gustos de cada uno van por delante aunque no queramos perder de vista la palabra del tiktoker TeamVola.

"Tienes buena conversación"

Con más de 132.900 seguidores en la red social, este joven tiene claro que "el número perfecto para salir con amigos de fiesta es cuatro". Lo razona argumentando que "cuatro personas entran cómodas en un coche, pueden ir en un taxi esas cuatro personas, si te encuentras a alguien le puedes llevar a su casa si tú tienes coche y, aparte, tienes buena conversación y no hay subgrupos ―no se van dos por un lado, tres por otro porque solo sois cuatro y, si se van dos, se acabó―":

Más de 2,4 milones de visualizaciones parecen avalar la teoría del joven que, a priori, presenta argumentos irrefutables que un usuario aplaude: "Y lo mejor es que dan para futbolín". Decenas de personas, por el contrario, lo han querido rebatir y han dado su opinión en el vídeo, defendiendo sus diferentes puntos de vista. Así, dicen que "para salir de fiesta siempre un número impar", que "sean los que sean, pero muy conocidos, que no haya grupos porque es lo peor" y "lo importante no es la cantidad, sino la calidad".

Otros aseguran que "yo he salido con otra personas y ha acabado cada uno en un punto de la ciudad" y que "yo salí hasta con 27 personas". Hay quien defiende que "dos es lo mejor", pero otros avisan de que "hay uno que siempre hace bomba de humo, así que tres" y "son tres porque desaparece la opción de tener dos conversaciones paralelas de dos y dos". Finalmente, critican que sean cuatro porque "si uno tiene pareja y se va con ella, y el tercero va al baño, se queda solo" y porque "siempre hay uno que lo marginan, si habla es de la esquina con el tercero, el cuarto no se entera". Comprobamos que aquí hay para todos los gustos.

