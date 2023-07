Yolanda Díaz protagoniza un vídeo planchando y se vuelve viral en redes: "Me relaja"

La candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha protagonizado una entrevista en el diario Público donde explica cómo es un día de campaña electoral mientras plancha. Una acción que se ha viralizado en las redes sociales y que ha generado multitud de comentarios.

Bajo el título Un día con Yolanda, las imágenes del vídeo comienzan con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social planchando una camisa. "Carmela se fue justo ayer para Galicia", así empieza la escena en la que se muestra la faceta más personal de Yolanda Díaz.

Preguntada por cuántas horas duerme durante la campaña electoral, revela que tan solo duerme "dos horas al día". Sin embargo, lo que ha sido tendencia en las redes sociales su afición a la plancha. "Suelo planchar porque me encanta planchar y me relaja", ha explicado.

"Soy muy nerviosa y me paso horas, casi todos los días planchando. Cuando llego de trabajar me concentro, me pongo, me fijo en un punto y plancho, plancho mi ropa y la de todo el mundo", ha revelado mientras permanecía en un gimnasio.

En esta entrevista también se puede ver a la candidata de Sumar en un mitin del que se muestran escenas previas en el autobús, abrazos y elogios de sus seguidores. "Hago rutinas, casi siempre las mismas. Me levanto a la misma hora, me meto en la ducha, desayuno, me tomo un café y me pongo a leer informes, prensa y un montón de cosas", ha afirmado.

Más de 1.300 'me gustas' y 300 retuits

El vídeo ha recibido más de 1.300 'me gustas' y más de 300 retuits que han generado diversos comentarios entre los usuarios de Twitter. "Que me planche mi ropa para relajarse, que yo con el calor me agobio. Odio la plancha", "Lo que hay que ver", "Mira que coincido con ella en cosas, pero en lo de la plancha estamos en las antípodas" o "no se lo cree ni ella", son algunos de los comentarios que discrepan con el vídeo.

"Es el guion que usaría Joaquín Reyes en Celebrities", "Viene a contar como algo impresionante que plancha", "¿En serio es esa la imagen que queréis dar?" o "No me lo puedo creer", son otras de las críticas que ha recibido la líder de Sumar.

Por el contrario, Díaz también ha recibido muestras de apoyo entre los usuarios que han visto el contenido. "La vida misma, no todos pueden decir lo mismo", "Me encanta" o "Qué problema con la plancha, seas hombre o mujer, la plancha relaja la mente. Yo disfruto".

"Qué bonita es la plancha", "La mejor política que tenemos en este país", "Olé" o "Me parece bien que planche y que sea disciplinada. Algo es algo", son otros de los mensajes que tiene el tuit.

