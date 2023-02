Las burlas a Vox por su última propuesta sobre el español en los colegios: "Inventan la pólvora"

Cualquiera que haya completado la educación más básica en España ha tenido que enfrentarse a los exámenes de Lengua y Literatura en todos los cursos, pero parece que desde Vox se han olvidado de que este tipo de pruebas existen en nuestro país. Así, han pedido que se implanten en los colegios para garantizar "el deber que conocer la lengua" y lo han hecho a través de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados.

En ella, instan al Gobierno a realizar pruebas de competencias básicas de español en todas las etapas educativas y obligatorias en todo el territorio español. Además, han registrado una segunda iniciativa para exigir que se garantice "el deber de conocer y el derecho a usar el español como lengua oficial en todo el territorio nacional" y revertir con ello "el daño al español provocado por el separatismo y las leyes de normalización lingüística", alegan.

"Frente a separatismos, pedimos la implantación de pruebas de competencias básicas en España en etapas de carácter obligatorio en todo el territorio nacional", ha dicho el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, este martes en rueda de prensa en el Congreso, afirmando que pretenden "defender el uso del español no en Finlandia, sino en España", añadiendo que "parece lógico, pero por desgracia no lo es, no conozco otro país en el que su lengua esté siendo atacada en administraciones públicas".

"Se llaman exámenes de Lengua"

La formación de Abascal cree que, por ejemplo, en Cataluña "se ha perseguido, estigmatizado y expulsado el español", así que consideran que su iniciativa servirá para promocionar la lengua española "como vínculo que fortalezca la unidad entre los españoles" y que logre evitar "que la diversidad de las lenguas regionales sirva como elemento de división y fractura entre los españoles".

Vox quiere que haya pruebas obligatorias de español en los colegios de todo el país para "garantizar el deber de conocer y el derecho a usar" el castellano https://t.co/RTIqyllb10 — Europa Press (@europapress) January 31, 2023

La noticia, esta vez viral a través de un tuit de Europa Press, no tardó en generar todo tipo de mofas. De hecho, la petición de Vox de hacer pruebas de español al finalizar las etapas educativas obligatorias ha sonado del todo surrealista teniendo en cuenta que la asignatura de Lengua está presente en todos los cursos, y así se lo han querido recordar entre risas (y con mucho sarcasmo) los tuiteros:

Yo propongo llamar a esas pruebas obligatorias “exámenes de Lengua castellana y literatura” e implantarlas en primaria, ESO y Bachiller. También propongo que el Sol salga al alba y se esconda al ocaso.



Se ve que en los colegios de El Yunque y el Opus Dei solo tienen religión… — Fernando Miñana ♥️💛💜 (@fernando_mihur) February 1, 2023

Ojalá una asignatura troncal que se cursase en 1º, 2º, 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria que se llamase "Lengua Castellana y Literatura". https://t.co/kMMMYjBcki — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) January 31, 2023

VOX INVENTA LOS EXÁMENES DE LENGUA.

Si es que no me extraña que les votéis, son genios. — Antonio J. Artal 🔻 (@AJArtal) January 31, 2023

Menos mal. Podría ser una asignatura que se llamara, no sé, por ejemplo, "Lengua Castellana y Literatura" y que se impartiera en todos los niveles de manera obligatoria, incluso 5 horas semanales en los cursos más bajos. Espera, ¿de qué me suena? https://t.co/9dUmQKCV5C — Llanos de la Rosa (@Llanosdelarosa) January 31, 2023

Ya las hay, se llama asignatura de lengua castellana — Araknne (@Araknne1) January 31, 2023

Que lo mismo las cosas han cambiado desde que estudiaba pero yo juraría que se llamaba Lengua Castellana y Literatura.https://t.co/wohj4ZKC0V — Angel (@Rezakhan20) January 31, 2023

Millenials descubren la asignatura “Lengua Castellana y Literatura”. — ChocolateSexy (@fenixzintas) January 31, 2023

Algunos deberían leerse el currículo del sistema educativo de nuestro país.🤦‍♂️ https://t.co/5lC8GQW4y1 — Jordi Martí (@xarxatic) January 31, 2023

Que se inventen una asignatura, yo que sé, Lengua Castellana, Lengua... — P E R S O N A (@UnaPelsona) January 31, 2023

Ya existe. Se llama Lengua castellana y Literatura https://t.co/k2uI78nDhJ — Francisco Mayor (@fmayors) January 31, 2023

Porque claro...en la asignatura de Lengua Castellana se da la gramática del alemán y la ortografía del chino....🤣🤣🤣🤣🤣🤦‍♀️🤦‍♀️ — Raquel Moreno (@raquel93ml) January 31, 2023

Acaban de proponer que se dé Lengua y Literatura en los colegios? https://t.co/7Pz9qe3X2e — Julián de Capadocia (@JuliandeCapa) February 1, 2023

Gracias @vox_es por inventar la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Por fin un partido que diseña propuestas útiles. #seguimos — Ni Estado ni moneda (@Reflex_volucion) January 31, 2023

Yo pensando que he aprendido entonces toda mi vida con la asignatura de Lengua Castellana... https://t.co/Ha0FrXCfMe pic.twitter.com/94dOlYk4N1 — 𝑴𝒚𝒍𝒐𝒐𝒗𝒆 (@BraRR00) February 1, 2023

Desde luego, una propuesta realmente hilarante la de Vox.

