'Wordle' en español 46: las pistas definitivas para adivinar la palabra del reto de hoy sin 'spoiler'

Los lunes siempre son complicados. Ya sea porque el fin de semana ha sido movido y aún se está en fase de recuperación; o porque la relajación ha sido tanta que cuesta volver a la actividad normal, lo cierto es que cuesta recuperar el ritmo. Por eso, nada mejor que comenzar la semana con el reto Wordle para activar las neuronas y prepararse para lo que viene.

Con este objetivo, EL ESPAÑOL ha preparado seis pistas, tantas como intentos posibles, para que no se te haga bola el juego en cuestión. El Wordle número 46 de este 21 de febrero consistiría en:

Pero antes, como decimos siempre, tienes que tener paciencia, pensar bien y estar atento a qué palabras eliges para el inicio. Varios consejos al principio:

1.-Comienza el juego siempre con la misma palabra. Lo importante es que esta, además, contenga el mayor número de vocales posibles y consonantes distintas.

2.-Como en cualquier juego, no te compliques: juega fácil. Es decir, elige palabras que estén en tu vocabulario habitual.

3.-No desesperes. Cada fallo es un intento menos para acertar. Piensa bien y mira qué letras tienes ya en verde (has acertado el lugar y la letra) y en amarillo (acertaste la letra, pero no el lugar).

Y no te hacemos esperar más, estas son las seis pistas de hoy:

- Empieza por una consonante con salero.

- Solo hay dos vocales.

- Es un adjetivo ordinal.

- La vocal A es la más común, pero no la busques en esta palabra.

- Sí que esta la vocal E.

- Quedando en esa posición, en LaLiga tenías acceso para la Europa League del año siguiente.

Sigue los temas que te interesan