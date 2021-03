Los mejores 'memes' tras las declaraciones de Ayuso: los turistas franceses vienen "por los museos"

En las últimas semanas ha crecido exponencialmente el número de turistas franceses que campan a sus anchas por Madrid. Se calcula que más de 60.000 ciudadanos del país vecino han querido cambiar el confinamiento por el libertinaje que se respira en unas calles madrileñas que, en ocasiones, se parecen bastante a las de la antigua normalidad. El escándalo en Europa es mayúsculo mientras Díaz Ayuso insiste en que vienen a visitar museos.

No nos ha extrañado que durante estos días se haya leído en innumerables ocasiones que Madrid se había convertido en Magaluf, la localidad turística de Mallorca cuya popularidad en Europa aumentó gracias al conocido como turismo de borrachera. El paralelismo ha sido empleado en las redes sociales hasta tal punto que el nombre del pueblo mallorquín se ha convertido en trending topic:

Estoy de la “invasión francesa” en Madrid hasta el gorro. No sabéis lo que es salir de trabajar a las 22:00 y atravesar la zona de Huertas camino a casa... Adolescentes potando... peleas... peña totalmente desatada... Ríete de Magaluf... #Pesadilla — jose fernández (@josferlo) March 20, 2021

Los vecinos de Madrid quejándose de todos los turistas que sin cumplir ninguna medida sanitaria,han convertido su ciudad en el nuevo Magaluf.



Bueno, pues el 4 de mayo tienen la oportunidad de "AGRADECER" con su voto a Ayuso su"MARAVILLOSA" gestión. — ?Malamente? (@MalaMalamente) March 17, 2021

Buenos días.

3 días y comienzan a subir los problemas pandemicos otra vez.

No tenemos remedio, No hay educación cívica.

Ayuso tu oferta Magaluf, mata personas y nos cuesta más que dejan .

Madrid te pondrá en la calle — Marco_sendra (@Marcosendra1) March 18, 2021

Madrid es una fiesta y somos el Magaluf de Europa. ¿Qué puede salir mal? — ᴍɪʟᴏ ᴛᴀʙᴏᴀᴅᴀ (@MiloTaboada) March 22, 2021

Inmersos en la precampaña electoral, que miles de turistas se paseen por Madrid como si la Covid no existiera es un arma arrojadiza que la oposición no está dispuesta a desaprovechar. La candidata por Más Madrid, Mónica García, así como la portavoz de la formación, Rita Maestre, la han esgrimido este martes para denunciar que la ciudad "no puede seguir siendo la Magaluf de Europa".

Creen que "hay que poner coto al turismo de borrachera que tiene barra libre" y empezar regulando los pisos turísticos:

Madrid no puede ser el after de Europa. Ayuso tiene que dejar de poner la alfombra roja a las hordas de franceses que vienen a emborracharse. pic.twitter.com/kJfHMjjwvV — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 23, 2021

Madrid no puede seguir siendo la Magaluf de Europa. Hay que poner coto al turismo de borrachera que tiene barra libre en nuestra ciudad gracias a Ayuso y Almeida. El 4 mayo: proteger la salud, devolver la sensatez a las instituciones madrileñas con @Monica_Garcia_G pic.twitter.com/T8byjPdzYK — Rita Maestre ? (@Rita_Maestre) March 23, 2021

Y aunque la declaración de intenciones de Más Madrid se han ganado algunos zascas...

Mónica García dice que no quiere que Ayuso convierta Madrid en el Magaluf europeo por la llegada de franceses. Dos apuntes:

- Según el artículo 149.1 de la Constitución las competencias en aeropuertos son de Ábalos.

- En Magaluf gobierna el PSOE.



Fin. — Pablo CG (@pablocast13) March 23, 2021

Monica Garcia diciendo que no quieren un Madrid de borrachera estilo Magaluf.



Que cierre Abalos los aeropuertos, que son su competencia. Ineptos. — Alejandro (@Gol_de_Iniesta) March 23, 2021

...lo cierto es que han inspirado algunos de los chistes más aplaudidos de Twitter:

Toda la vida huyendo de Magaluf y resulta que ahora lo tenemos en Sol.



Madrid Ciudad de Vacaciones en Pandemia ¿dígame? — Las Pilis (@PilisLas) March 23, 2021

A partir de hoy, el gobierno francés ordena el confinamiento de la población en Madrid. — Sutcliffe (@Sutcliffe_1) March 20, 2021

E, incluso, algunos memes:

Un francés vomitando en el madroño, el nuevo símbolo de Madrid / Magaluf.



(Con la colaboración del gran @acidoenlared) pic.twitter.com/9Th3bOks20 — Javier Durán (@tortondo) March 23, 2021

Cuando cierran el museo y no quieres irte a casa. https://t.co/x1XJV42dQG pic.twitter.com/r12L8Dvg4q — Pasanospoco (@pasanospoco) March 23, 2021

"Vienen a visitar museos"

Lejos de darse por aludida y atajar el problema, la candidata popular a revalidar la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que las críticas de Más Madrid son "los típicos ataques que no aportan mucho". Afirma que "decir que Madrid solo es atractiva por las borracheras es atacar más a la imagen de Madrid que a mí misma". Así, insistió en que los que deciden visitar la capital lo hacen para "visitar museos".

"Todo aquel que viene a visitarnos viene a visitar museos, a visitar también comercios y también, a veces, los bares", ha defendido la popular. Sin embargo, su mensaje parece no haber calado entre los tuiteros, que han optado por comentar el tema del día de la mejor forma que saben hacerlo: publicando un sinfín de memes como estos.

QUE ESTÁ ABIERTO EL PRADOOOO TOMAAAAAAAAA https://t.co/5TvJd5imCU pic.twitter.com/G7lxsEl2ed — Jaime El Ornitorrinco ? (@JaimeRibaFer) March 23, 2021

¡VAN GOGH! ¡VAN GOGH, VAN GOGH, VAN GOGH! ¡HEMOS VENIDO A CULTURIZARNOS Y EL RESULTADO NOS DA IGUAL! https://t.co/QPSuGdJR8m pic.twitter.com/JsEAF6Infa — La R es secreto. (@LaRessecreto) March 23, 2021

Ya hay hasta heridos entre los turistas que vienen a culturizarse https://t.co/ICIwE3vJEi pic.twitter.com/43PqF1u0Se — Joseigan (@pepeconval) March 23, 2021

el museo en cuestión: https://t.co/zsXHZaB3Qg pic.twitter.com/S3ndYqeZXQ — COVID VOY A POR TÍ ?￰゚リᄂ? (@bdevainy) March 23, 2021

-Tenga joven, disfrute de los museos de Madrid.



-Si que voy a disfrutag, PILLANDÓME UN SIEGO https://t.co/YtBx6WXkjy pic.twitter.com/9AgoltvmoS — ? (@sr_sparks) March 23, 2021

Lo cierto es que no se les ve con muchas ganas de culturizarse.