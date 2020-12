La genial respuesta de un restaurante barcelonés a dos 'influencers' que querían comer gratis

El impacto de la publicidad que nos llega a través de famosos e influencers está sobradamente demostrado. Hay productos y servicios que captan mejor a su clientela potencial a través de las redes sociales de rostros conocidos o de cuentas especializadas. Pero en este paraguas del márketing experiencial hay una línea —a veces muy delgada— que separa a los profesionales de los caraduras.

No es la primera vez que nos encontramos algo así y tememos que no vaya a ser la última: un influencer escribe a un restaurante para pedir un menú degustación gratuito a cambio de hablar de sus bondades en las redes sociales, pero ni su profesionalidad ni sus followers son de fiar. Además, como denunció en su momento un local de Vigo, ante una negativa podrían verse envueltos en un chantaje.

No estamos hablando de blogueros o cuentas especializadas en gastronomía que hacen sus colaboraciones con la hostelería de forma lícita y profesional, sino de personas que pretender ir por la vida comiendo de gorra en los restaurantes que más le gustan a cambio de un par de publicaciones con faltas de ortografía y este parece ser el perfil de la pareja de influencers que nos ocupa.

"Poneos a trabajar"

La denuncia parte del Topik Restaurant de Barcelona, que ha publicado en su cuenta de Twitter las capturas de pantalla del mensaje enviado por los "influencers de gastronomía con más de 22.000 seguidores y un promedio de 1.000 likes por foto" que les aseguran que "tener vuestro restaurante en nuestro perfil es una grande oportunidad de captar nueva clientela" y eso lo conseguirían a cambio de que "nos invita a comer vuestros mejores platos".

La oferta podría ser tentadora si el mensaje pareciese más profesional y si no estuviéramos inmersos en una pandemia que ha mantenido la hostelería cerrada durante meses y ahora merma su aforo considerablemente. Vamos, que como les han contestado desde el restaurante, "lo de pedir a estas alturas me parece un poco falta de empatía por vuestra parte" porque, aseguran, "llevamos desde el mes de marzo perdiendo 50.000 euros, ¿te crees que me quedan ganas de invitar a alguien?":

Un poco de porfavor no?estamos perdiendo dinero día a día , con aforo del 30% y sin poder trabajar las noches bien y vosotros me pedís que os invite a comer mis mejores platos.

Lo que os tendríais que poner a trabajar de una.... vez.

Mi abuela a esto le decía hacer el gandul. pic.twitter.com/vAee1UfgXq — Topik Restaurant (@topikrestaurant) November 27, 2020

Aunque hay que destacar que entre las respuestas al tuit viral hay muchas de gente que acusa al restaurante de desperdiciar una oportunidad de ganar clientes con la publicidad que les harían los influencers, lo cierto es que muchos otros han aplaudido la tajante respuesta del Topik:

Es acojonante, pero pasa porque hay quien lo acepta.

Deseando volver a tu casa, disfrutar, hacer un menú largo, pagar la cuenta y dejar una buena propina para el equipo, que lo hace de cine y se vuelca.

Esa es la hostelería que hay que defender. — Eric Vernacci (@EVernacci) November 28, 2020

Si yo estuviera en el lugar del restaurante, estaría pasándolo francamente mal. Entiendo que los influencers tengan su trabajo también...pero creo que si yo trabajara en marketing, me daría bastante corte ir de gorra — MinaMC (@_MYNA_) November 29, 2020

Estas cosas pasan porque algunos imbéciles que juegan al “restaurante” lo aceptan. Mientras tanto gente confundida te quita una mesa a ti otra a mí y otra al otro.

Siempre ha faltado corporativismo en el gremio.

Publica quién son. — Javier Oyarbide (@JavierOyarbide) November 27, 2020

Yo tengo muchos menos seguidores.. pero muero de ganas x venir, comer vuestros mejores platos con amig@s, hacer fotos, disfrutar.. y pagaros por vuestro excelente trabajo!!en @topikrestaurant celebré con algun@s de mis mejores colegas mi promoción a Full Professor en @UniofOxford — dani prieto-alhambra (@prieto_alhambra) November 27, 2020

Deberíais poner quien ha pedido ese impuesto revolucionario. Sigo muchos Instagramers gastronómicos, y desde luego si son uno de los que sigo van fuera de mi lista. — Rafa (@svq_rafa) November 28, 2020

Le felicito. Estos jetas influencers ni son críticos gastronómicos que escriben en medios contrastados ni lo serán nunca porque no saben ni están preparados, pero con qué desparpajo se invitan a los mejores platos. Estoy con su abuela. Polítiquillos e influencers, casta gandules. — CATIBERIC🐾🍁 (@catiberic) November 29, 2020

No deberías ocultar sus nombres para conocer a esos gorrones. Me parece deplorable que algunos restaurantes se presten a invitar a influencers o críticos para tener una buena reseña. — Lluis Serra 🎓 (@lluisserramajem) November 29, 2020

Es curioso porque la publicidad os la váis a hacer vosotrxs mismos al contar esto y sin saber quién son ellos y así no comen de gratis. Vaya morro. Mucha suerte. Ya bastante jodida está la hostelería como para aguantar gentuza así. — bueno carallo bueno🌱 (@veggalega) November 29, 2020

"influencers" cuando los seguidores pueden ser comprados, los likes pueden ser de bots, etc. y cada día te hablan de un restaurante distinto al que camelan con un email similar ... caraduras diría yo ... — CryptoICE (@_CryptoICE) November 28, 2020