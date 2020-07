El vídeo que hará que no reutilices la mascarilla desechable nunca más

LO QUE NO SE VE

Somos novatos en el uso de la mascarilla y eso significa que nuestro desconocimiento es prácticamente total aunque nos hayamos metido un curso exprés en estas semanas. Superado el escollo de taparnos nariz y boca correctamente, ahora le toca el turno al tiempo máximo de utilización de cada tipo, algo un poco más complicado pero muy necesario a juzgar por el vídeo que nos ha traído hasta aquí.

Se trata de un experimento que ha hecho la doctora María Luisa García Alonso, farmacéutica y directora del laboratorio de Estudios Analíticos Aplicados a la Clínica (EAAC), que ha hecho cultivos con muestras de tejido de diferentes mascarillas usadas para comprobar que el tiempo de uso es determinante a la hora de encontrar más o menos bacterias en su interior.

Y es que no parece tener mucho sentido que nos protejamos para no contagiarnos de coronavirus y acabemos con una infección por otro tipo de patógenos nocivos. Esto es, precisamente, lo que ha querido visibilizar la científica con su estudio, en el que ha empleado un total de cinco mascarillas quirúrgicas, de tela y FPP2 usadas entre poco y demasiado. Los resultados son sorprendentes y el vídeo no ha tardado en hacerse viral en Twitter.

"Miedo me da"

García Alonso ha analizado una mascarilla que usó mientras cantaba el día anterior durante una hora y media; otra que lleva en el bolso y no se pone mucho; otra completamente nueva; una que ella misma usó en el laboratorio "un par de veces durante poco tiempo" y la quinta, de una compañera, que la empleó "durante tres semanas todos los días, un mínimo de ocho horas".

Esta última, se pueden imaginar, guardada verdaderos tesoros en su interior: "Miedo me da... Fijaos lo que ha crecido aquí es tan bárbaro que no sé ni qué decir". La placa no miente y muestra una cantidad ingente de estafilococos, estreptococos, gramnegativos, bacilos y otros contaminantes. Tampoco descarta que pueda haber hongos:

¿Reutilizáis y usáis la misma mascarilla una y otra vez? Se os van a quitar las ganas.



Esta microbiologa cultiva los restos de telas de diferentes mascarillas y esto es lo que se encuentra.

Asco máximo. pic.twitter.com/XdEAMNYapF — Ibon Perez (@ibonpereztv) July 20, 2020

La doctora recomienda que, si se tiene que reutilizar la mascarilla por causa de fuerza mayor, al menos se rocíe con un desinfectante. No obstante, sabemos que las quirúrgicas no deberíamos usarlas más de cuatro horas, las FPP2 más de 8 horas y las de tela podrían tener un uso equivalente a nuestra ropa interior: lo ideal es lavarla y ponerla limpia a diario.